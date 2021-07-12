Как стало известно «Фонтанке», 12 июля во время перевозки в суд 67-летний мужчина начал задыхаться в автозаке. Ему вызвали скорую помощь, после приезда медиков заключённый умер.
В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что, по предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности. Умерший проходит обвиняемым по делу об убийстве, его конвоировали сотрудники полиции.
«Во время перевозки мужчина пожаловался на боль в сердце. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь, однако врачам спасти мужчину не удалось», — уточнили в полицейском главке.
В Ломоносовский суд в Петербурге не довезли обвиняемого в убийстве. В МВД назвали предварительную причину смерти
В МВД Петербурга сообщили, что умершего в конвойном автомобиле подвело здоровье
Стали известны подробности смерти заключённого по пути в Ломоносовский райсуд Ленобласти, расположенный в Петродворцовом районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», 12 июля во время перевозки в суд 67-летний мужчина начал задыхаться в автозаке. Ему вызвали скорую помощь, после приезда медиков заключённый умер.