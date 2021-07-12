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В Ломоносовский суд в Петербурге не довезли обвиняемого в убийстве. В МВД назвали предварительную причину смерти

В МВД Петербурга сообщили, что умершего в конвойном автомобиле подвело здоровье

Стали известны подробности смерти заключённого по пути в Ломоносовский райсуд Ленобласти, расположенный в Петродворцовом районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 12 июля во время перевозки в суд 67-летний мужчина начал задыхаться в автозаке. Ему вызвали скорую помощь, после приезда медиков заключённый умер.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что, по предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности. Умерший проходит обвиняемым по делу об убийстве, его конвоировали сотрудники полиции.

«Во время перевозки мужчина пожаловался на боль в сердце. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь, однако врачам спасти мужчину не удалось», — уточнили в полицейском главке.

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Комментарии (2)

260569221
Ну понятное дело…
В отчете напишут: «сам себя 17 раз ударил ножом в сердце»
Ага….
Znatok78
Я уж было подумал, что не успел привиться и прямо в заке от ковида кони двинул...
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