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В Петербурге до Ломоносовского суда не довезли задержанного. Он скончался в автозаке

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга выясняют обстоятельства смерти задержанного, который скончался по дороге в суд.

По данным «Фонтанки», информация о смерти задержанного поступила в начале восьмого часа вечера 12 июля. Известно, что в ближайшее время его ждали в Ломоносовском районном суде Ленинградской области, который расположен в Петродворцовом районе города.

До Александровской улицы, 11, живым пассажира конвойный автомобиль не довёз. Он умер по не установленной пока причине.

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Комментарии (10)

266133100
Путинские каратели нерасчитали.
veselovi4
Полгода , может чуть больше назад в нашей полиции пару человек тоже «внезапно» умерли. Кто-то вроде споткнулся и сердечный приступ. Про другого вообще забыли. Тенденция однако.
AlBerkut
За что был задержан?
Какие были основания?
Возраст, состояние здоровья, состояние самого задержанного (датый, под кайфом)?
Или БЛМ и пофиг на всё?
Человек смертен, иногда внезапно...
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