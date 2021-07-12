По данным «Фонтанки», информация о смерти задержанного поступила в начале восьмого часа вечера 12 июля. Известно, что в ближайшее время его ждали в Ломоносовском районном суде Ленинградской области, который расположен в Петродворцовом районе города.
До Александровской улицы, 11, живым пассажира конвойный автомобиль не довёз. Он умер по не установленной пока причине.
В Петербурге до Ломоносовского суда не довезли задержанного. Он скончался в автозаке
Сотрудники правоохранительных органов Петербурга выясняют обстоятельства смерти задержанного, который скончался по дороге в суд.
По данным «Фонтанки», информация о смерти задержанного поступила в начале восьмого часа вечера 12 июля. Известно, что в ближайшее время его ждали в Ломоносовском районном суде Ленинградской области, который расположен в Петродворцовом районе города.