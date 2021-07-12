В PepsiCo прокомментировали жару в цехах и блокировку пропуска главы профсоюза

Как сообщили «Фонтанке» 12 июля в пресс-службе PepsiCo, сотрудникам производственных помещений доступны неограниченные запасы питьевой воды и 10-минутный перерыв каждый рабочий час. В цехах установлены напольные кондиционеры, а также ведутся работы «по улучшению системы кондиционирования».



Ранее сотрудник предприятия и глава профсоюзного комитета Евгений Медведев рассказал «Фонтанке», что температура в цехах достигала «чуть ли не 40 градусов». Он вместе с коллегами стал фиксировать показатели личного термометра и составлять акты о нарушении требований охраны труда. Мужчина писал заявления с требованием привести температуру в соответствие с СанПиН, но, по его словам, реакции руководства не последовало.



Придя на смену 11 июля, Медведев обнаружил, что его пропуск заблокирован в связи с внеочередным медосмотром, который продлится неделю. Время отсутствия на рабочем месте будет оплачено. Учитывая отпуск, сотрудник будет отсутствовать на месте три недели. Решение руководства о внезапном медосмотре он связал со своей профсоюзной активностью.



В PepsiCo сообщили «Фонтанке», что из-за коронавируса сотрудников пропускают на завод только после измерения температуры, при условии, что у них нет признаков болезни. На внеочередной медосмотр их могут направить «при возникновении обоснованных сомнений в возможности сотрудников выполнять работу по состоянию здоровья». На чем было основано решение в отношении конкретного рабочего, в компании не уточнили.

