Сотрудникам петербургского завода PepsiCo в жаркие дни приходится трудиться при температуре свыше +30 градусов. Такие значения в цехах фиксировал профсоюзный активист, на днях отправленный на внеочередной медосмотр, который продлится неделю. Учитывая отпуск, он вернется к работе только в начале августа.

Как рассказал «Фонтанке» 12 июля глава профсоюзного комитета Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) на заводе PepsiCo Евгений Медведев, на своих сменах он фиксировал в цеху температуру свыше +30,5 градуса. При таком значении Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на 4 часа.

Превышения заветной отметки, по словам рабочего, начались еще в мае. «Была составлена служебная записка на директора с просьбой привести температурные показатели в норму в соответствии с СанПиН. Были предприняты действия, но к улучшению ситуации они не привели. С июня я начал фиксировать нарушения, как только выходил на смену», — объяснил Медведев. Мужчина стал измерять температуру личным термометром и вместе с коллегами составлять акты о выявлении нарушений требований охраны труда и писать коллективные жалобы. Активист утверждает, что временами температура в цехах доходила «чуть ли не до 40 градусов».

Фото: Предоставил Евгений Медведев Фото: Предоставил Евгений Медведев Поделиться Поделиться







Затем, по словам Медведева, профсоюзный комитет направил руководству завода заявление с просьбой компенсировать сотрудникам работу в угрожающих жизни условиях, но ответа пока не получил. Выйдя на смену 11 июля, он обнаружил, что его пропуск заблокирован.

«Я составил с работниками акт, что я прибыл на работу вовремя трезвый, здоровый и мне заблокирован пропуск без объяснения причин. Позвонил руководству, мне вынесли приказ о том, что я отстраняюсь от работы на неделю, а со следующей недели, когда закончится действие приказа, у меня начинается отпуск. То есть меня не будет на работе три недели», — отмечает лидер профсоюзной ячейки.

