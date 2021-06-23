Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Фото термометров из механосборочного цеха завода «Звезда» «Фонтанке» начали присылать в первый день рекордно жаркой недели. Выглядит он, как ангар, покрытый поликарбонатом. Температура внутри, судя по фото и видео, достигает 41 градуса. Как минимум один пострадавший от жары попросил больничный. В пресс-службе предприятия утверждают, что жалоб на ухудшение здоровья сотрудников не зафиксировано. «21 июня в 12:00 температура в цехах составила 38,5 градусов (на улице — 32 градуса). Многие рабочие — пенсионеры. Руководитель обязывает отрабатывать в таких условиях полный рабочий день, — написали заводчане в редакцию «Фонтанки». — 22 июня двое человек были отправлены в медпункт завода с тепловыми ударами и давлением, одного из них отправили домой. Ситуация в цехах очень тяжёлая, погода ожидается за 30 градусов до конца рабочей недели».



Систему вентиляции, которой оснащен один из цехов, где одновременно трудится до 40 человек, рабочие зафиксировали на видео. Выглядит система так: ангара и вращающий лопастями вентилятор, врезанный в фасад двускатной крыши. Столбик градусника тем временем замер на отметке 37. «Это Механосборочный комплекс №1. Время замера температуры — 9:30, — сообщил автор ролика. — Всего на заводе три механосборочных цеха. Первый — в самом удручающем состоянии. В этом цехе происходит металлобработка, выполняются сверловка, токарная, расточная и слесарная операции».

Читатель «Фонтанки»

Корреспондент «Фонтанки» пообщался в общей сложности с десятком рабочих «Звезды» — по телефону и через социальную сеть «ВКонтакте». Только один из собеседников заявил, что информация о запредельной жаре в цехах преувеличена. «На предприятии, как и везде в нашем городе в эти дни, жарко, но про «экстремальные» условия — это перебор, про двоих «пострадавших» не соответствует действительности. С 22-го числа на предприятии на час сокращена продолжительность рабочего дня. Цеха дополнительно снабжены питьевой водой — это я знаю точно», — прокомментировал мужчина, отказавшись при этом уточнить, в каком именно подразделении предприятия он работает.



Остальные сотрудники «Звезды», с кем удалось пообщаться корреспонденту, подтвердили — в цехах пекло. «Механосборочный цех № 2, температура 33°-35°. В связи с жарой установлен добровольный короткий день. «Добровольный» — это значит, можно уйти домой на час раньше, но тогда день не будет оплачиваться, как полный», — рассказал один из рабочих. Девушка-контролер из механосборочного цеха №1 прислала фото перехваченного скотчем ртутного термометра — прибор показывает 36 градусов.

Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Еще один рабочий сфотографировал электронный термометр, показывающий 41,1 градус тепла. «Фото сделано в 11:30», — уточнил он.

Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Рабочие обратились к начальнику цеха, показали ему градусники. «Единственное, что предприняли, начали нас с понедельника отпускать на час раньше с работы. Как именно это отразится на нашей зарплате, никому из нас не объяснили. Узнаем, когда получим расчетные квитки, — рассказал еще один собеседник «Фонтанки». — Мы хотели бы, чтобы в цеху была установлена хоть какая-нибудь система кондиционирования. Я работаю на заводе семь лет, но в предыдущие годы насколько жарко не было. Я думаю, дело в крыше — она сделана из поликарбоната, и мы как в парнике находимся».



В цеху, как рассказывают рабочие, есть несколько помещений, отделенных от основного ангара перегородками. Только в некоторых из них есть кондиционеры — да и то, как отмечают собеседники «Фонтанки», потому что они нужны для станков, а не для людей. По словам оператора одного из таких станков, эти кондиционеры снижают температуру максимум до 33 градусов. За дверью «спецотсека» при этом — выше сорока градусов. «Станки с числовым программным управлением такой жары не выдерживают и время от времени отключаются», — говорит оператор. Он тоже считает виновницей духоты в цеху «тепличную» крышу из поликарбоната.

Выступить с заявлением от собственного имени не решился ни один из собеседников «Фонтанки». «Среди нас много пенсионеров, которые, если лишатся работы, новую найти не смогут. Они выпьют таблеточку, посидят, но жаловаться не будут. У нас довольно возрастной коллектив. У тех, что моложе, — семьи и дети. Официальные жалобы могут очень дорого обойтись», — говорят они.

Профсоюз на заводе есть еще с советских времен, но никто из опрошенных «Фонтанкой» в нем не состоит. «Никаких дивидендов сейчас с этого нет, ни выездов, ни путевок в санатории, — говорят рабочие. — Охрана труда в цех приходила только в пятницу, 18 июня. Намерили 30 градусов, никак этот факт не прокомментировали и ушли. Вот если будешь ходить в цеху без каски и медицинской маски, они сделают замечание».



Начальник злосчастного механосборочного цеха №1 Константин Сизов с 21 июня в отпуске, но на звонок «Фонтанки» ответил. «С тепловым ударом домой точно никого не отправляли, — сказал он. — Температура немного выше нормы, сокращен рабочий день. Осуществляется подвоз питьевой воды. В душевых в прошлом году был ремонт, можно и руки помыть, и душ принять. Час, на который сокращен рабочий день, оплачивается. Официальных обращений от рабочих не было. Но я сам нахожусь в цехе, да, там тепло. Но не 37 и не 41 градус. Даже 35 градусов там нет». Какова верхняя граница нормы температуры для цеха, Константин Сизов уточнить затруднился. Начальник цеха предположил, что своими жалобами в СМИ рабочие могут просто-напросто пытаться «увеличить себе зарплату» путем давления на руководство.

«В среднем они получают в районе 60–65 тысяч рублей, — говорит он. — Квалифицированные сотрудники, которые выполняют норму, получают побольше, разгильдяи — поменьше. И как раз разгильдяи жалуются, почему у них такая маленькая зарплата — от 40 тысяч».



«У меня оклад — 36 тысяч рублей, плюс премия — процентов 30. Если в выходные не работать, буду получать полтинник, — рассказал «Фонтанке» слесарь шестого разряда. — Оклад рассчитывается по часам, а премия — повыработке. Как отразится на моей зарплате сокращение рабочего дня на час, я не знаю, об этом никто не говорил».

Заместитель Сизова Денис Дударук, который на время отпуска начальника остался исполняющим обязанности, услышав, откуда и по какому вопросу ему звонят, бросил трубку.

Душевая кабина и кулер в первом механосборочном, действительно, есть. В смене, на которую они рассчитаны, по словам рабочих, порядка 40 человек. Вот, как эти удобства выглядят:

Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Читатель «Фонтанки»

Слесарю механосборочных работ, которого 22 июня отправили домой из заводского медпункта, 29 лет. «У меня повысилось давление из-за жары в цеху — рассказал рабочий. — Начальник цеха увидел, что я плохо себя чувствую, повел меня в медпункт. Давление измерили, получилось 180 на 110, чувствовал тошноту, головокружение, упадок сил. Такого давления у меня никогда раньше не было. В медпункте выписали справку и отпустили домой. Сказали, если на следующий день будет плохо, вызвать врача. Я так и поступил — вот, с утра жду его. Буду уходить на больничный, не могу находиться в такой жаре в цеху. Там теплица самая натуральная».



В пресс-службе ПАО «Звезда» утверждают, что 21 и 22 июня обращений в здравпункт предприятия по поводу ухудшения самочувствия в связи с тепловыми ударами не зарегистрировано. «Администрация следит за температурным режимом в помещениях и принимает меры по минимизации вредного воздействия аномальной жары на здоровье сотрудников, — говорится в ответе на запрос «Фонтанки». — В цехах установлен сокращённый рабочий день, введены дополнительные перерывы для отдыха, умывания, посещения душевых комнат. Усилено обеспечение подразделений питьевой водой. Останавливать производство не планируется».

В понедельник, 21 июня, Роспотребнадзор порекомендовал сокращать рабочий день на четыре часа при повышении температуры в производственных помещениях до 30,5 градусов https://www.fontanka.ru/2021/06/21/69981269/. Всего лишь «порекомендовал», так с 1 марта этого года в стране действует новая редакция гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и безвредности факторов среды обитания человека (СанПиН 1.2.3685–21). Поэтому на данный момент в трудовом законодательстве РФ нет нормы, по которой можно было бы потребовать сокращения рабочего дня. Максимум можно добиться оформления простоя — с получением двух третей среднего заработка, если работодатель не смог обеспечить нормальные условия труда по своей вине.

Венера Галеева, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»