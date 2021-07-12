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Под Петербургом Porshe 911 протаранил опору ЛЭП. Сгорели автогонщик и его подруга-байкерша

В ДТП с «Порше» в Ленобласти погибли двое

Серьезная авария унесла жизни петербуржца и его подруги в Выборгском районе Ленобласти в ночь на 12 июля.

По данным «Фонтанки», тела водителя и пассажира обгорели до неузнаваемости. Личности предварительно установлены со слов знакомых.

Трагедия произошла около десяти вечера на 64–65 километре автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. Porshe 911 Turbo вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП. После этого автомобиль загорелся.

По данным «Фонтанки», в салоне находился владелец спорткара 36-летний петербургский автогонщик и предприниматель Иван Куренбин, а также 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина. Она в 2018 году участвовала в женской мотокругосветке с участницами из США, Швейцарии и Австрии.

Кто в злополучный вечер был за рулём, а кто сидел на месте штурмана, установят судмедэксперты. Судя по сторис в Instagram, Куренбин с друзьями накануне отдыхал за городом и варил уху. За день он прокатился не на одной машине. Возлюбленная Ивана подтвердила в соцсетях гибель мужчины и попросила её не беспокоить.

Иван Куренбин родился в известной петербургской семье советского фигуриста, трижды серебряного призера чемпионатов СССР, бизнесмена и коллекционера антиквариата Владимира Куренбина. Мать гонщика — владелица арт-отеля «Рахманинов», сестра — стилист. Сам погибший также занимался бизнесом, руководил архитектурно-художественной студией, держал дрифт-мастерскую и владел отелем рядом с Дворцовой площадью.

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Комментарии (24)

266132000
А что удивляться? В стране, где русский русскому - волк. Где люди наживаются на горе и обмане других... Какое сочувствие может быть? Где блогер - уважаемая профессия, а профурсетки - объекты преклонения... Иногда и мне кажется, что русские заслужили такую власть и то, что их заменяют и заменят мигрантами.
aaignat
Хорошо, что никого из сторонних с собой не утащил. Покоптил и хватит
тов
Богатство от торговли антиквариатом несет в себе плохую карму, потому что в петербурге очень часто антиквариат отжимают у пожилых людей разными нечестными способами.
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