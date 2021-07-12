Под Петербургом Porshe 911 протаранил опору ЛЭП. Сгорели автогонщик и его подруга-байкерша

По данным «Фонтанки», тела водителя и пассажира обгорели до неузнаваемости. Личности предварительно установлены со слов знакомых.
Трагедия произошла около десяти вечера на 64–65 километре автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. Porshe 911 Turbo вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП. После этого автомобиль загорелся.
По данным «Фонтанки», в салоне находился владелец спорткара 36-летний петербургский автогонщик и предприниматель Иван Куренбин, а также 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина. Она в 2018 году участвовала в женской мотокругосветке с участницами из США, Швейцарии и Австрии.
Кто в злополучный вечер был за рулём, а кто сидел на месте штурмана, установят судмедэксперты. Судя по сторис в Instagram, Куренбин с друзьями накануне отдыхал за городом и варил уху. За день он прокатился не на одной машине. Возлюбленная Ивана подтвердила в соцсетях гибель мужчины и попросила её не беспокоить.
Иван Куренбин родился в известной петербургской семье советского фигуриста, трижды серебряного призера чемпионатов СССР, бизнесмена и коллекционера антиквариата Владимира Куренбина. Мать гонщика — владелица арт-отеля «Рахманинов», сестра — стилист. Сам погибший также занимался бизнесом, руководил архитектурно-художественной студией, держал дрифт-мастерскую и владел отелем рядом с Дворцовой площадью.