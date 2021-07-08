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Роспотребнадзор не допустил ко второй смене три детских летних лагеря в Ленобласти

Роспотребнадзор закрывает три детских лагеря в Ленобласти

К работе во вторую летнюю смену не допущены три летних оздоровительных лагеря из числа тех, что приняли детей летом 2021 года. Об этом «Фонтанке» 8 июля сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области.

ДСОЛ «Ленинградец» не прошел проверку, потому что в лагере выявили санитарные нарушения, в частности, в организации детского питания. Лагерю было выдано предписание об устранении нарушений, но по состоянию на 6 июля «Ленинградец» так и не сообщил в управление о готовности начать работу. В социальных сетях лагерь проинформировал родителей детей, которые уже оформили путевки на вторую смену, о том, что заезда не будет. Работа еще двух областных лагерей была приостановлена. Это печально известная «Мечта», инцидент в которой привел к уголовному делу. Не прошел проверку на соблюдение санитарных норм и ДСОЛ «Зеленый город им. Т. Трушковской». Родителям и законным представителям детей, которые не получили отдых и оздоровление в полном объеме, предлагается обращаться в управление Роспотребнадзора по Ленобласти для подготовки исковых заявлений в суд.

Летом 2019 года в Петербурге и Ленобласти принимали детей на отдых 74 лагеря. В ковидное лето 2020-го только 29 лагерей сумели быстро адаптироваться к новым требованиям и организовали выезды. В 2021 году о готовности работать летом заявил 61 лагерь, из них 13 — на территории Санкт-Петербурга, остальные — в Ленинградской области. Многие оздоровительные лагеря из-за жестких коронавирусных ограничений предпочли перейти на работу в формате семейных туристических баз.

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