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Дым от горящих полей продолжает окутывать юг Петербурга. Жители Купчино жалуются на едкий запах

Дым от горящий полей окутал Пушкинский район Петербурга и дотянулся до Фрунзенского вечером 7 июля.

Письма с таким содержанием поступили в редакцию от нескольких читателей «Фонтанки».

Петербурженка по имени Людмила сообщила, что поля горят за железнодорожной станцией «Детскосельская» в Пушкине, в направлении жилого комплекса «Славянка». «Дым — плотной стеной. Ветер, похоже, относит в сторону южных районов города...» — пишет она.

Фото: Читательница «Фонтанки» Людмила
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Читатель «Фонтанки» Антон также сообщает, что едкий запах стоит в Купчино. «Видимо, от пожара в полях за Шушарами. Дым на Софийской, Бухарестской, Гашека, Дундича», — говорится в его сообщении.

О снижении видимости на участке платной трассы М-11 «Нева» этим вечером сообщали автомобилисты. По их словам, виновником тому также стал дым, источник которого — поля, горящие в районе посёлка Шушары.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в городское управление МЧС.

Ранее синоптики предупреждали, что аномальная жара, которая наблюдается в городе и области этим летом, доставляет хлопоты не только их жителям, но и делает обстановку пожароопасной. Лесной пожар на площади 4,5 гектара уже несколько дней тушат под Петербургом.

Фото: Читательница «Фонтанки» Людмила

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Комментарии (7)

266112960
Адским летом 2010 дымок только 7 августа дошёл до СПб. Что-то рановато на этот раз, как бы 2004 не повторился
AP-SPb
Ну слава Богу, хоть что-то :) а то даже как-то стремно: ДВ затопило, в Сибири где горит, а где тоже затопило, Крым весь поплыл, Европа тонет, даже Штаты и те то потоп, то ураган, то дома сыпятся... А у нас ни единой катастрофки, даже маленькой :( мелкие пожарчики не в счет. Так и до какого-нибудь Чернобыля можно досидеться, греясь в неге на солнышке. Пусть уж лучше по мелочи поухает-побухает-позаливает...
266144065
Выкидывать окурки из окна авто это норм. О последствиях никто не думает, а зачем?
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