Петербурженка по имени Людмила сообщила, что поля горят за железнодорожной станцией «Детскосельская» в Пушкине, в направлении жилого комплекса «Славянка». «Дым — плотной стеной. Ветер, похоже, относит в сторону южных районов города...» — пишет она.

Читатель «Фонтанки» Антон также сообщает, что едкий запах стоит в Купчино. «Видимо, от пожара в полях за Шушарами. Дым на Софийской, Бухарестской, Гашека, Дундича», — говорится в его сообщении.

О снижении видимости на участке платной трассы М-11 «Нева» этим вечером сообщали автомобилисты. По их словам, виновником тому также стал дым, источник которого — поля, горящие в районе посёлка Шушары.



«Фонтанка» обратилась за комментарием в городское управление МЧС.



Ранее синоптики предупреждали, что аномальная жара, которая наблюдается в городе и области этим летом, доставляет хлопоты не только их жителям, но и делает обстановку пожароопасной. Лесной пожар на площади 4,5 гектара уже несколько дней тушат под Петербургом.

