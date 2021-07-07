Солнце над Петербургом приготовилось бить температурные рекорды, как и 11 лет назад

Как говорят синоптики, 7 июля в городе на Неве почти безоблачная и безветренная погода. Воздух прогреется до +32, что сулит новый рекорд. Как отмечает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, предыдущий максимум был в 2010 году — 31,4 градуса.



Дождей в прогнозе всё еще не видно, над городом «поселился» обширный антициклон. Он же «топит» юг страны. Как объясняет Гидрометцентр, блокирующий антициклон сформировал область пониженного давления в своем «подбрюшье», в результате чего в Мурманске +31, а в Сочи выпало 80 литров воды на квадратный метр. Аномально и на западе от антициклона — Калининград и Беларусь «испытывают субтропическую духоту от грозовых дождей, поскольку напирающий из Атлантики влажный воздух не может преодолеть «атмосферную гору» и осаждается ливнями». На запад этот же «аномальный гость» отправил холодный воздух с Баренцева и Карского морей. Поэтому на Урале по-осеннему прохладно.