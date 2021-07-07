FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +31
73.27р87.00р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
21
Печать

Солнце над Петербургом приготовилось бить температурные рекорды, как и 11 лет назад

Июльская жара может поспособствовать обновлению летописи температурных рекордов Петербурга. Последний раз так тепло было 11 лет назад, и закончилось аналогичное явление пожарами.

Как говорят синоптики, 7 июля в городе на Неве почти безоблачная и безветренная погода. Воздух прогреется до +32, что сулит новый рекорд. Как отмечает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, предыдущий максимум был в 2010 году — 31,4 градуса.

Дождей в прогнозе всё еще не видно, над городом «поселился» обширный антициклон. Он же «топит» юг страны. Как объясняет Гидрометцентр, блокирующий антициклон сформировал область пониженного давления в своем «подбрюшье», в результате чего в Мурманске +31, а в Сочи выпало 80 литров воды на квадратный метр. Аномально и на западе от антициклона — Калининград и Беларусь «испытывают субтропическую духоту от грозовых дождей, поскольку напирающий из Атлантики влажный воздух не может преодолеть «атмосферную гору» и осаждается ливнями». На запад этот же «аномальный гость» отправил холодный воздух с Баренцева и Карского морей. Поэтому на Урале по-осеннему прохладно.

Последний раз такое явление наблюдалось в 2010 году и привело к крупным лесным пожарам. Как сообщалось накануне, спасатели и военные двое суток пытаются победить огонь под Петербургом.

Блокированием называется устойчивый атмосферный процесс, обусловленный формированием высокого теплого и малоподвижного антициклона в средних широтах — от 35° до 60°. Это приводит к продолжительному (от недели до нескольких недель) макромасштабному нарушению привычной формы циркуляции атмосферы. Иногда на картах погоды форма атмосферной циркуляции приобретает очертания греческой буквы «омега» (Ω), за что процесс получил название омега-блокирования. Следствием блокирования является каскад крупных погодных аномалий с разными знаками в сопредельных районах. В частности, с продолжительным блокированием связана засуха, жара и пожары летом 2010 года в Европейской части России.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

Хауаю
"На ЗАПАД этот же «аномальный гость» отправил холодный воздух с Баренцева и Карского морей. Поэтому на УРАЛЕ по-осеннему прохладно."
Логично)
266142325
Наконец то нормальное лето, какое оно должно быть. Когда хочется мороженного, холодного пива и купаться. Когда можно достать из дальнего угла шорты и сандалии.
Мужской Взгляд
Ну где она питерская сырость и прохлада.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний