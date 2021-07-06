Об этом 6 июля пишет 47news со ссылкой на администрацию Лебяженского поселения. Чиновники уточнили, что пожар тушат неподалёку от железнодорожной станции Платформа 68 километр. По предварительной информации, огонь уже охватил 4,5 гектара. К тушению привлекли военных с лопатами.
По данным 47news, также пожар тушат десять спасателей, автоцистерна 71-й пожарной части, 2 автоцистерны воинской части, а также пожарно-химическая станция. Волосовское лесничество организовало подвоз воды. При этом возгорание началось еще накануне, 5 июля днем.