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Под Петербургом горят более четырех гектаров леса. К тушению привлекли военных с лопатами

Под Петербургом вторые сутки тушат масштабный лесной пожар

В Ломоносовском районе Ленобласти тушат более четырех гектаров леса.

Об этом 6 июля пишет 47news со ссылкой на администрацию Лебяженского поселения. Чиновники уточнили, что пожар тушат неподалёку от железнодорожной станции Платформа 68 километр. По предварительной информации, огонь уже охватил 4,5 гектара. К тушению привлекли военных с лопатами.

По данным 47news, также пожар тушат десять спасателей, автоцистерна 71-й пожарной части, 2 автоцистерны воинской части, а также пожарно-химическая станция. Волосовское лесничество организовало подвоз воды. При этом возгорание началось еще накануне, 5 июля днем.

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