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Участок трассы М-11 на юге Петербурга заволокло дымом. Горит поле

Дымовая завеса повисла над участком скоростной трассы М-11 «Нева» в Пушкинском районе Петербурга. Об этом вечером 7 июля сообщил читатель «Фонтанки».

Судя по ролику, который он прислал в редакцию издания, горит поле, расположенное вдоль дороги на Москву. Из-за пожара снижена видимость на участке трассы в районе посёлка Шушары.

Читатель «Фонтанки»

По состоянию на 17:30 сервис «Яндекс.Пробки» не фиксирует на этом отрезке неблагоприятную транспортную обстановку.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в городское управление МЧС.

Ранее синоптики предупреждали, что аномальная жара, которая наблюдается в городе и области этим летом, доставляет хлопоты не только их жителям, но и делает обстановку пожароопасной. Лесной пожар на площади 4,5 гектара уже несколько дней тушат под Петербургом.

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