Дымовая завеса повисла над участком скоростной трассы М-11 «Нева» в Пушкинском районе Петербурга. Об этом вечером 7 июля сообщил читатель «Фонтанки».
Судя по ролику, который он прислал в редакцию издания, горит поле, расположенное вдоль дороги на Москву. Из-за пожара снижена видимость на участке трассы в районе посёлка Шушары.
Читатель «Фонтанки»
По состоянию на 17:30 сервис «Яндекс.Пробки» не фиксирует на этом отрезке неблагоприятную транспортную обстановку.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в городское управление МЧС.
Ранее синоптики предупреждали, что аномальная жара, которая наблюдается в городе и области этим летом, доставляет хлопоты не только их жителям, но и делает обстановку пожароопасной. Лесной пожар на площади 4,5 гектара уже несколько дней тушат под Петербургом.