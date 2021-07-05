Суд признал диспетчера Теплосети виновным в гибели посетителей кафе «Типичный Питер»

Как выяснила «Фонтанка», прокурор Дмитрий Коротенков пользовался консультационными услугами работодателя подсудимого. Представитель Теплосети, которая не является стороной по делу, регулярно посещал судебные заседания в качестве слушателя. В день прений, прямо во время процесса, Коротенков и представитель обсуждали в мессенджере, как «отбить» один из доводов защиты. Сотрудник Теплосети называл Емельянова «гадом». Сегодня на оглашение приговора пришла другой прокурор. Представитель Теплосети тоже отсутствовал.

Прения прошли 17 июня. Прокуратура запрашивала три года реального лишения свободы в колонии-поселении. Диспетчер не признал себя виновным.

Суд пришел к выводу, что в ночь на 28 сентября 2018 года Емельянов при подключении отремонтированного трубопровода нарушил инструкции и допустил гидроудар. От резкого скачка давления порвало ветхий участок сети. Кипяток залил подвальное кафе «Типичный Питер». Два человека погибли.

Судебная экспертиза показала, что причиной разрыва стала длительная коррозия, металл разрушился не спонтанно. Эксплуатационный срок трубы истек. Скачок давления не превышал допустимые нормы для исправных сетей. Защита пыталась доказать, что Емельянов не нарушал инструкции и не сделал ничего такого, что бы могло привести к разрушению целого, некоррозийного трубопровода. Информацией о состоянии сетей под Измайловским проспектом диспетчер не обладал. Ее аварийность была известна другим подразделениям Теплосети с 2014 года, установил суд.

Родители погибшего Андрея Начинкина заявили иски по 2 миллиона рублей каждый. Они просили Ленинский суд признать за ними право на удовлетворение компенсации морального вреда и сегодня такое право получили.