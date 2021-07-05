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Суд признал диспетчера Теплосети виновным в гибели посетителей кафе «Типичный Питер»

В Петербурге вынесен приговор диспетчеру Теплосети Евгению Емельянову. Он признан виновным в прорыве трубы на Измайловском проспекте в сентябре 2018 года.

«Ленинский районный суд назначил наказание 3 года условно с трехлетним испытательным сроком», — сообщила 5 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Прения прошли 17 июня. Прокуратура запрашивала три года реального лишения свободы в колонии-поселении. Диспетчер не признал себя виновным.

Как выяснила «Фонтанка», прокурор Дмитрий Коротенков пользовался консультационными услугами работодателя подсудимого. Представитель Теплосети, которая не является стороной по делу, регулярно посещал судебные заседания в качестве слушателя. В день прений, прямо во время процесса, Коротенков и представитель обсуждали в мессенджере, как «отбить» один из доводов защиты. Сотрудник Теплосети называл Емельянова «гадом». Сегодня на оглашение приговора пришла другой прокурор. Представитель Теплосети тоже отсутствовал.

Суд пришел к выводу, что в ночь на 28 сентября 2018 года Емельянов при подключении отремонтированного трубопровода нарушил инструкции и допустил гидроудар. От резкого скачка давления порвало ветхий участок сети. Кипяток залил подвальное кафе «Типичный Питер». Два человека погибли.

Судебная экспертиза показала, что причиной разрыва стала длительная коррозия, металл разрушился не спонтанно. Эксплуатационный срок трубы истек. Скачок давления не превышал допустимые нормы для исправных сетей. Защита пыталась доказать, что Емельянов не нарушал инструкции и не сделал ничего такого, что бы могло привести к разрушению целого, некоррозийного трубопровода. Информацией о состоянии сетей под Измайловским проспектом диспетчер не обладал. Ее аварийность была известна другим подразделениям Теплосети с 2014 года, установил суд.

Родители погибшего Андрея Начинкина заявили иски по 2 миллиона рублей каждый. Они просили Ленинский суд признать за ними право на удовлетворение компенсации морального вреда и сегодня такое право получили.

«За возмещением истцы обратятся в порядке гражданского судопроизводства к Теплосети, а не к Емельянову», — сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Борзов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

265885780
В нашем ГУП тоже не все гладко!! НА линию выпускается не исправный транспорт!! ХОтя печати все стоят!!! Мол сделано это и это все неисправности устранены!! А по факту....... И самое обидное что ВСЕМ начальникам служб НАПЛЕВАТЬ!!!
ivan5_5e4d10fe646f6
Так всегда и со всеми будет кто покорно работает и замалчивает, проснитесь. Работодатель Вас сдаст. Но когда всё случится Вам будут все говорить моя хата с краю и отводить глазки как ВЫ сегодня
AlBerkut
Ну от этого трудно было ожидать иного решения.
Ну что ж, надеюсь на то, что ни осужденный, ни его защита не сдадутся и пойдут дальше.
Впереди апелляция, возможно кассация и под вопросом надзор.
Этот приговор не должен устоять...
В С-Пб горсуде есть шансы, ИМХО.
Был один умный человек, который уйдя из политики лекции читал.
Одна из них была очень короткой.
'Никогда, никогда, никогда, никогда не сдаваться!'.
Звали его Черчилль. Тот самый...
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