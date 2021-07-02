«Гад». Как диспетчера «Теплосети» «топили» в подвале кафе «Типичный Питер»

Евгений Емельянов Фото: автор Александр Ермаков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ленинский районный суд Петербурга в третий раз отложил оглашение приговора по делу о гибели двух человек при прорыве сгнившей трубы в сентябре 2018 года. Диспетчеру «Теплосети» просят три года колонии. Он считает обвинение «откровенной заказной липой», которую составили не без помощи работодателя.

Уголовное дело о нарушении Емельяновым правил безопасности слушалось полтора года. Процесс свелся к оценке диаметральных заключений. Судебный эксперт Минюста Виктор Долинский пришел к категорическому выводу, что трубопровод распределительной сети квартала 117–119 на Измайловском проспекте под кафе «Типичный Питер» разрушился от длительной глубокой коррозии, и его прорыв не был спонтанным.



Второй вывод сводился к тому, что трубу порвал гидроудар, вызванный неверными действиями Емельянова при подключении отремонтированных сетей в ночь на 28 сентября 2018 года. Эта версия легла в основу обвинения.

Гидроудар как основная причина трагедии упоминается в акте служебной проверки, который подписал зам главного инженера «Теплосети» Роман Рожков, и в заключении технической экспертизы, проведенной компанией «Единый технический центр» (ЕТЦ) по заказу следствия.

ЕТЦ является подрядчиком «Теплосети», проводит по ее заказу экспертизы промышленной безопасности трубопроводов, выработавших нормативный срок службы, для дальнейшей эксплуатации.

В день прений, 17 июня, Евгений Емельянов поставил перед судом вопрос о доверии к «Единому техническому центру». Он заявил, что в начале июня Северо-Западный Ростехнадзор привлек компанию к административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности по объекту «Теплосети». По данным ведомства, компания дала добро на дальнейшую эксплуатацию трубы в центре города, а она возьми и не вовремя разорвись. 5 мая 2021 года случился большой прорыв на Большой Морской.



По мнению Емельянова, нельзя строить обвинение на мнении тех, кого подозревают в выдаче заведомо ложных заключений.

Информация о Ростехнадзоре и ЕТЦ стала полным сюрпризом для прокурора Дмитрия Коротенкова. Ему требовалось каким-то образом отреагировать на выпад Емельянова. Помощь Коротенкову была поблизости. На заседания в качестве слушателя регулярно ходил представитель службы безопасности «Теплосети», и 17 июня он тоже был там.

Коротенков спросил представителя «Теплосети» по мессенджеру, в чем суть нарушений, вмененных экспертной компании. Безопасник, тоже по мессенджеру, запросил сведения у коллег, объяснив интерес емкой фразой: «Этот гад озвучил на суде информацию».

Получив нужные документы по ЕТЦ и Ростехнадзору, сотрудник «Теплосети» переслал их прокурору и добавил: «Выполняет план по сбору денег. Необоснованный наезд».

Подкрепившись данными, Коротенков заявил, что доверяет экспертам «Единого технического центра», и попросил отправить Емельянова на три года в колонию-поселение.



Обвинение считает, что диспетчер нарушил несколько инструкций, и при другом порядке подключения отремонтированных сетей трубопровод не разорвало бы.

Защита утверждает, что диспетчер действовал единственно верным способом из расчета, что труба технически исправна.

«Какие бы инструкции он ни выполнял, труба была обречена. Толщина ее стенки была меньше предельно допустимой к эксплуатации. Емельянов не знал, что участок распредсети имеет высокую вероятность быть разрушенным в связи с его критическим состоянием», — сказал в прениях адвокат Александр Борзов.

Отбраковочная толщина стенки составляет 3,2 миллиметра. В месте разрушения труба была истончена до 0,5. Учитывая, что при разрыве металл имеет свойства растягиваться, эксперты определили максимально возможную толщину (до прорыва) 1 миллиметр.

Первый раз оглашение приговора назначили на 28 июня, но отложили до 2 июля. Сегодня судья Евгений Хворов снова не вышел из совещательной комнаты. Следующая намеченная дата — 5 июля.

Сегодня Евгений Емельянов отнес в «Теплосеть» заявление об уходе по собственному желанию. Он уверен, что приговор будет обвинительным, и не хочет, чтобы его увольняли по статье. В прениях диспетчер просил себя оправдать. По убеждению защиты, связи между командами Емельянова и гибелью посетителей кафе «Типичный Питер» нет.



Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

