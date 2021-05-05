FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
75.26р90.45р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Движение по Большой Морской частично закрыто из-за прорыва. Вместо фонтана — дыра в асфальте

Фото: После фонтана в центре Петербурга осталась дыра на дороге

Тепло, но пустынно на Большой Морской после прорыва трубы с горячей водой.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места, около 13:30 5 мая напротив дома 67 по Большой Морской улице уже нет фонтана кипятка. Как нет и движения транспорта. Автомобили и автобусы место прорыва, где сейчас работают аварийные бригады, объезжают через улицу Труда. Движение на участке с прорывом закрыто.

Фото 1:автор читатель «Фонтанки» ©55
Фото 2:автор Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

автор читатель «Фонтанки» ©55

В асфальте на проезжей части улицы парит из дыры диаметром несколько метров.

автор фото читатель «Фонтанки» ©55
автор фото читатель «Фонтанки» ©55
автор фото читатель «Фонтанки» ©55
автор фото читатель «Фонтанки» ©55
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как писала «Фонтанка», около часа дня напротив Университета аэрокосмического приборостроения забил фонтан кипятка. Автовладельцы спешно забирали припаркованные у вуза машины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (4)

usuder
Из крана кипяток. Написала на странице Губернатора вконтакте - ответили, что у меня в кране 69 градусов. Ну им виднее..
Arkadiy_
"Нам нужен прорыв" (с) ВВХ
265056402
это портал в ад - близится сессия в Гуапе. Надо было не прекращать фонтан, универ этого достоин🤣
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний