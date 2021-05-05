Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места, около 13:30 5 мая напротив дома 67 по Большой Морской улице уже нет фонтана кипятка. Как нет и движения транспорта. Автомобили и автобусы место прорыва, где сейчас работают аварийные бригады, объезжают через улицу Труда. Движение на участке с прорывом закрыто.
автор читатель «Фонтанки» ©55
В асфальте на проезжей части улицы парит из дыры диаметром несколько метров.
Как писала «Фонтанка», около часа дня напротив Университета аэрокосмического приборостроения забил фонтан кипятка. Автовладельцы спешно забирали припаркованные у вуза машины.