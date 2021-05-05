Как сообщают очевидцы, около половины первого дня 5 мая на проезжей части у дома 67 по Большой Морской улице из-под земли начал бить фонтан кипятка.
«Бесплатной Мойке», как окрестили ЧП в сети, подверглись машины, которые были припаркованы у Университета аэрокосмического приборостроения, который расположен в здании. На видео видно, что люди бьют ногами по шинам машин, чтобы сработала сигнализация, и на её призыв вышли владельцы легковушек.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», гражданская ответственность за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ.
На месте уже работают специалисты компании, которые оперативно приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. В районе аварии и прилегающий улиц затруднено движение.