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Бесплатная мойка. В центре Петербурга забил фонтан кипятка

Видео: Напротив ГУАПа из-под земли бьет фонтан горячей воды

Аварийные бригады «Теплосети» выехали на место прорыва трубы с горячей водой на Большой Морской улице.

Как сообщают очевидцы, около половины первого дня 5 мая на проезжей части у дома 67 по Большой Морской улице из-под земли начал бить фонтан кипятка.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

«Бесплатной Мойке», как окрестили ЧП в сети, подверглись машины, которые были припаркованы у Университета аэрокосмического приборостроения, который расположен в здании. На видео видно, что люди бьют ногами по шинам машин, чтобы сработала сигнализация, и на её призыв вышли владельцы легковушек.

автор фото читатель «Фонтанки» Леонид
автор фото читатель «Фонтанки» Леонид
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», гражданская ответственность за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения на опасном объекте застрахована в соответствии с требованиями законодательства РФ.

На месте уже работают специалисты компании, которые оперативно приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. В районе аварии и прилегающий улиц затруднено движение.

автор фото читатель «Фонтанки» Леонид
автор фото читатель «Фонтанки» Леонид
© Фонтанка.Ру

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