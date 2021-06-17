«Прошу признать Емельянова виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух человек, и назначить ему наказание в виде трех лет колонии-поселения», — обратился прокурор Дмитрий Коротенков к судье Евгению Хворову.

Заседание задержали на три часа по просьбе гособвинителя. Слушатели предположили, что ему спешно дописывали текст прений. Речь прокурор зачитал по бумажке.

Санкция части 3 статьи 216 УК РФ допускает принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет.

Емельянов вину не признает, защита начала представлять доказательства. В ночь на 28 сентября на Автовской ТЭЦ-15 резко подскочило давление. Оно не вышло за пределы нормативов, но труба «Теплосети» на Измайловском проспекте дала течь. По версии обвинения, Емельянов для минимизации последствий прорыва дал команду «быстро закрыть» перемычку, что якобы привело к резкому повышению давления в подающем трубопроводе, гидроудару и катастрофическим последствиям. Участок трубы под полуподвальным кафе «Типичный Питер» разорвало, из нее вылились 500 тонн горячей воды. Молодые Андрей Начинкин и Максим Шустров погибли .

Экспертиза Минюста пришла к выводу, что прорыв произошел не спонтанно, а при длительной эксплуатации трубы с истекшим сроком годности.



Следственный комитет в основу обвинения Емельянову положил альтернативную экспертизу с выводом о гидроударе. Ее проводило ООО «Единый технический центр» (ЕТЦ), получающее от «Теплосети» миллионные госконтракты. 9 июня 2021 года Северо-Западный Ростехнадзор сообщил, что ЕТЦ привлечен к административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации объекта «Теплосети». Несмотря на выводы экспертов, 5 мая на Большой Морской прорвало трубу с горячей водой. Информацию о ложном заключении Ростехнадзор пообещал направить в правоохранительные органы.