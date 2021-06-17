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Диспетчеру «Теплосети» просят три года за гибель посетителей кафе «Типичный Питер»

Прокуратура сочла диспетчера петербургской «Теплосети» виновным в смерти двух человек

Ленинский районный суд Петербурга 17 июня начал прения по уголовному делу о гибели посетителей кафе «Типичный Питер» в сентябре 2018 года. Единственному обвиняемому, диспетчеру «Теплосети» Евгению Емельянову, прокуратура требует реальный срок.

«Прошу признать Емельянова виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух человек, и назначить ему наказание в виде трех лет колонии-поселения», — обратился прокурор Дмитрий Коротенков к судье Евгению Хворову.

Подсудимый Евгений Емельянов
Подсудимый Евгений ЕмельяновФото: Александр Ермаков/«Фонтанка.ру»
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Санкция части 3 статьи 216 УК РФ допускает принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет.

Заседание задержали на три часа по просьбе гособвинителя. Слушатели предположили, что ему спешно дописывали текст прений. Речь прокурор зачитал по бумажке.

Прокурор Дмитрий Коротенков
Прокурор Дмитрий КоротенковФото: Александр Ермаков/«Фонтанка.ру»
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Емельянов вину не признает, защита начала представлять доказательства. В ночь на 28 сентября на Автовской ТЭЦ-15 резко подскочило давление. Оно не вышло за пределы нормативов, но труба «Теплосети» на Измайловском проспекте дала течь. По версии обвинения, Емельянов для минимизации последствий прорыва дал команду «быстро закрыть» перемычку, что якобы привело к резкому повышению давления в подающем трубопроводе, гидроудару и катастрофическим последствиям. Участок трубы под полуподвальным кафе «Типичный Питер» разорвало, из нее вылились 500 тонн горячей воды. Молодые Андрей Начинкин и Максим Шустров погибли.

Экспертиза Минюста пришла к выводу, что прорыв произошел не спонтанно, а при длительной эксплуатации трубы с истекшим сроком годности.

Следственный комитет в основу обвинения Емельянову положил альтернативную экспертизу с выводом о гидроударе. Ее проводило ООО «Единый технический центр» (ЕТЦ), получающее от «Теплосети» миллионные госконтракты. 9 июня 2021 года Северо-Западный Ростехнадзор сообщил, что ЕТЦ привлечен к административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации объекта «Теплосети». Несмотря на выводы экспертов, 5 мая на Большой Морской прорвало трубу с горячей водой. Информацию о ложном заключении Ростехнадзор пообещал направить в правоохранительные органы.

Подсудимый Евгений Емельянов
Подсудимый Евгений ЕмельяновФото: Александр Ермаков/«Фонтанка.ру»
Прокурор Дмитрий Коротенков
Прокурор Дмитрий КоротенковФото: Александр Ермаков/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

lenten
Сюр какой-то. Кто-нибудь может объяснить логику прокуратуры и СК?
Cashmare
А чем там трубное дело закончилось? Вышли на большую тетю и сразу замяли?
262224921
То есть из статьи следует что позиция гособвинения основана на заведомо ложных результатах экспертизы?
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