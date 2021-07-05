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Пассажир рейса Брюссель — Петербург пожаловался на его внезапную отмену «из-за жары». Перевозчик назвал свою версию

Рейс 2837 Брюссель — Петербург 5 июля был внезапно отменён. Со ссылкой на перевозчика пассажир несостоявшегося рейса сообщил, что это якобы связано с жаркой погодой в городе прибытия. Свою версию «Фонтанке» назвали в пресс-службе иностранной авиакомпании.

«Отменён рейс 2837 из Брюсселя в Петербург. Объяснили, по причине жары в Питере. Выдали билеты на завтра, «Аэрофлотом», через Москву. Что случилось на самом деле?» — говорится в письме, которое поступило от читателя «Фонтанки» вечером 5 июля.

По его словам, на борт лайнера, который так и не взлетел в небо, в половине третьего дня должны были подняться более ста пассажиров. «Полный самолёт детей. Сегодня это, пожалуй, одна из немногих возможностей прилететь из Европы и Великобритании в Питер», — также отметил он, уточнив, что рейс выполняли «Брюссельские авиалинии».

В пресс-службе авиакомпании «Фонтанке» заявили, что жаркая погода в городе прибытия ни при чём.

«Рейс был отменён по операционным причинам. Отмена не связана с погодными условиями в Петербурге. Мы искренне приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщил представитель «Брюссельских авиалиний».

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Комментарии (2)

f0ntan
Мне понравилось название компании "Брюссельские авиалинии". Даже на русскоязычной странице википедии этой авиакомпании ее название не переводится
markA
Операционные причины - это, проще говоря, отсутствие выгоды от перевозки. К сожалению, грешить этим стали и обычные перевозчики, а не только всякие там лоукостеры. Если пассажир боится попасть в подобную ситуацию, хотя в отмене рейса ничего экстраординарного нет (деньги-то вернут), можно отслеживать статус рейса на сайте авиакомпании/аэропорта, или на флайтрадаре.
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