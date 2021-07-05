Суд в Петербурге продолжает шерстить аниме. Под запрет попала ссылка на мультик про сверхчеловека Акиру

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес очередное решение по административному иску прокурора, касающемуся японского аниме.
Как сообщили 5 июля в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, прокурор просил признать информацию по ссылке на мультфильм, где используется 24 кадра в секунду, запрещенной к распространению.
В аннотации к аниме говорится о том, что «в исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого якобы решит все проблемы Японии». Суд посчитал, что данная информация может нанести вред здоровью и психическому развитию детей, и требования административного истца удовлетворил.
Этим же решением запрещена ссылка на «Эльфийскую песнь». Еще одно решение вынесено о запрете очередных ссылок на «Токийский гуль» и «Тетрадь смерти».
Напомним, что война с аниме в Петербурге ведется уже несколько месяцев. Очередную порцию ссылок на японские мультфильмы заблокировали весной. Под запрет также попали ссылки на сайты со стихами, YouTube-ролики и группы во «ВКонтакте», романтизирующие тюремную жизнь и имеющие отношение к движению АУЕ («Арестантский уклад един»), признанному в 2020 экстремистским и запрещённым в РФ. Кроме этого, незаконными были признаны ссылки на аниме о нетрадиционной для российского общества учительнице, а также на мультики о перерождении и зомби.