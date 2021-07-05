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Суд в Петербурге продолжает шерстить аниме. Под запрет попала ссылка на мультик про сверхчеловека Акиру

Ссылка на очередное аниме в Петербурге признана незаконной

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес очередное решение по административному иску прокурора, касающемуся японского аниме.

Как сообщили 5 июля в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, прокурор просил признать информацию по ссылке на мультфильм, где используется 24 кадра в секунду, запрещенной к распространению.

В аннотации к аниме говорится о том, что «в исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого якобы решит все проблемы Японии». Суд посчитал, что данная информация может нанести вред здоровью и психическому развитию детей, и требования административного истца удовлетворил.

Этим же решением запрещена ссылка на «Эльфийскую песнь». Еще одно решение вынесено о запрете очередных ссылок на «Токийский гуль» и «Тетрадь смерти».

Напомним, что война с аниме в Петербурге ведется уже несколько месяцев. Очередную порцию ссылок на японские мультфильмы заблокировали весной. Под запрет также попали ссылки на сайты со стихами, YouTube-ролики и группы во «ВКонтакте», романтизирующие тюремную жизнь и имеющие отношение к движению АУЕ («Арестантский уклад един»), признанному в 2020 экстремистским и запрещённым в РФ. Кроме этого, незаконными были признаны ссылки на аниме о нетрадиционной для российского общества учительнице, а также на мультики о перерождении и зомби.

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Комментарии (13)

265850320
Это кайф какой то, а не работа... куча мужиков втыкают в анимешки... суды работают, приставы бегают, бумашки пишутся у всех зарплаты, премии раняя пенсия... ааа блаженство... где на это учат? все туда... ведь аниме просто прорва и шлепают их быстрее чем они запрещают... пожизненный кайф от работы... зависть черная зависть...
Vlsk
Осталось запретить:
Три толстяка - за экстремизм
Незнайку на луне - за экстремизм
Сказка о попе и работнике его Балде - за оскорбление чувств
Трудно быть богом - за экстремизм по сути и за оскорбление по названию
Приключения Чипполино - за экстремизм.
и вишенкой на торте
запретить "КапиталЪ" Маркса

Оруэл и Брэдберри наверное сейчас говорят друг другу "а я писал"
Кстати 451 градус тоже запретить :)

"Телевизор говорит вам, о чем надлежит думать, и вколачивает это вам в голову. Он всегда и обязательно прав."
blackcatwhitecat
Прокуратура трудится, не покладая рук... сутками аниме смотрят
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