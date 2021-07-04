В Перми ливень размыл грунт около бизнес-центра «Любимов» на улице Ленина, в котором расположено краевое управление ФНС. В результате 4 июля рухнула часть стены и забор. Очевидец запечатлел момент падения.

Как пишет портал 59.ru, стена начала рушиться еще неделю назад, когда город накрыл сильный ливень. «Добил» конструкцию прошедший сегодня дождь, который подтопил часть улиц.



В свою очередь, в администрации Ленинского района города изданию сообщили, что обрушение подпорной стенки якобы произошло еще две недели назад. Из ответа чиновников следует, что там же, на месте, провели совещание с собственниками участка и направили им письма о необходимости привести территорию в порядок.

