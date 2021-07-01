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BMW устремилась к Неве и даже пробила ограду, но до воды не долетела

В Петербурге автомобиль съехал с набережной к Неве

Это ДТП могло бы стать иллюстрацией к новостям о жаре, которую Петербург пережил и ещё переживёт.

На Октябрьской набережной около Финляндского железнодорожного моста водитель «БМВ», вероятно, потерял управление. «Легковушка отдыхает прям у воды, за ней пробитый забор», — рассказывает утром 1 июля очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Информации о пострадавших нет.

В Петербурге, напомним, ожидается очень тёплая погода, в выходные — почти жара. В июле синоптики прогнозируют сильную засуху.

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Комментарии (2)

_Igor_
bmw - это не марка автомобиля. Это диагноз.
Gorki
Как обычно БНВ.
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