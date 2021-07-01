Это ДТП могло бы стать иллюстрацией к новостям о жаре, которую Петербург пережил и ещё переживёт.
На Октябрьской набережной около Финляндского железнодорожного моста водитель «БМВ», вероятно, потерял управление. «Легковушка отдыхает прям у воды, за ней пробитый забор», — рассказывает утром 1 июля очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Информации о пострадавших нет.
В Петербурге, напомним, ожидается очень тёплая погода, в выходные — почти жара. В июле синоптики прогнозируют сильную засуху.