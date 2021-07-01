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Идеальное лето в Петербурге, к выходным станет немного жарче. Только опасайтесь солнца

В Петербурге ожидается 24–26 градусов, без дождей

С началом июля в Северную столицу, кажется, пришло идеальное лето. На улице достаточно тепло, но без изматывающей жары. Ливней и гроз в ближайшие три дня не предвидится. Единственная опасность — высокий УФ-индекс.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Атмосферное давление повышается. Температура воздуха с ночных 15–17 вырастет днём до 24–26 градусов.

Это повышенная для июля температура, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 22 градусов в течение суток. Самое холодное 1 июля выдалось в 1969 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 4. А самое тёплое — 2011 году, плюс 30. При сегодняшней практически ясной погоде УФ-индекс приблизится к высокому уровню, предупреждает «Яндекс».

Примерно такая же погода ожидается и в ближайшие пару дней. В субботу может быть уже 25–27 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (5)

260642011
Путин, сделай дождь. А то как разогнать тучи - это умеют, а как нагнать... Зелень вся выгорела.
260642011
За что этим метеорологам деньги платят? На один день не могут более менее точно спронозировать.
doorbal_
Ща сперва дождей обещанных с грозами дождёмся. А потом начнем верить в прогноз на три дня вперёд. Оконный прогноз сегодняшнего дня - это предел возможностей метеорологов.
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