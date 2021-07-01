Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Атмосферное давление повышается. Температура воздуха с ночных 15–17 вырастет днём до 24–26 градусов.



Это повышенная для июля температура, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 22 градусов в течение суток. Самое холодное 1 июля выдалось в 1969 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 4. А самое тёплое — 2011 году, плюс 30. При сегодняшней практически ясной погоде УФ-индекс приблизится к высокому уровню, предупреждает «Яндекс».

