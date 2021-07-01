В июле в центральной части России, в том числе в Москве и на Северо-Западе, возможна сильная засуха, ожидается лишь до
«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9–10 лет. По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более
Похожая ситуация в июле складывалась в 1972 году (когда выпало 16 мм осадков), в 1992 году (23,3 мм), 1997 году (6 мм), 2002 году (23,8 мм), 2010 году (12 мм) и 2014 году (всего 4 мм).
«Количество ясных дней в июле в 2–3 раза превысит средние показатели середины лета. Что касается температурного фона, то в течение большей части месяца в среднем он будет на 0,5–1 градус выше многолетних значений метеостатистики, за исключением середины месяца, когда «посвежеет» до нормы макушки лета, которая с вероятностью
В Петербурге в ближайшие дни, напомним, ожидается очень тёплая и сухая погода.