В июле в центральной части России, в том числе в Москве и на Северо-Западе, возможна сильная засуха, ожидается лишь до 30 % месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9–10 лет. По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20–30 % месячной нормы осадков (норма июля 94 миллиметра), а на северо-западе Центральной России с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя», — рассказал Тишковец РИА Новости в интервью, опубликованном 1 июля.

