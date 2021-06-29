Российские истребители кошмарили напарника британского Defender. Нидерланды заявили о «безответственном и небезопасном поведении» РФ в Чёрном море

Министерство обороны Нидерландов 29 июня рассказало о преследовании своего корабля «Эвертсен» (Zr.Ms. Evertsen) в Чёрном море двумя российскими истребителями. «Они летели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки», — заявили в ведомстве.

«Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса «воздух — поверхность», предназначенными для поражения цели с воздуха. После нескольких часов запугивания произошли перебои с электронным оборудованием «Эвертсена»», — доложили в минобороны.

Инцидент произошёл ещё в прошлый четверг, 24 июня. Истребители неоднократно пролетали совсем близко к кораблю в период с 15:30 до 20:30, уточняется в релизе голландского оборонного ведомства. «Эвертсен» в это время проходил к юго-востоку от Крыма.

Такое поведение Нидерланды расценили как небезопасное и несоответствующее нормам международного права.

«Действия России нарушили право на свободное пользование морем. Кроме того, они идут вразрез с взаимными договоренностями, изложенными в договоре INCSEA. Соглашение должно предотвращать небезопасные ситуации на море», — подчеркнули в МО.



Капитан «Эвертсена» Джордж Пастур утверждает, что его корабль не давал повода для преследования: «Эвертсен» шёл в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никаких причин. Несмотря на это, инсценированные атаки продолжались несколько часов. Это было безответственное и небезопасное поведение на море».

Как отметили в минобороны Нидерландов, «Эвертсен» выполняет патрулирование вместе с британским HMS Defender. Именно он на прошлой неделе, 23 июня, стал объектом, у которого российские пограничники требовали сменить курс под угрозой предупредительных залпов.