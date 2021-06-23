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Минобороны Британии сделало заявление по эсминцу в Чёрном море. Его проход назвали «мирным»

Британские военные заявили, что по их эсминцу в Чёрном море не стреляли

Министерство обороны Великобритании выступило с официальным заявлением после инцидента с эсминцем Defender у берегов Крыма.

Как сообщает 23 июня РИА Новости, британские военные утверждают, что корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом, а предупредительных выстрелов по нему не производилось.

Ранее «Фонтанка» писала, что около полудня 23 июня британский эсминец Defender пересек границу возле мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря РФ, уточняется в сообщении Минобороны.

Позднее стало известно, что военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ для дачи объяснений по поводу случившегося в Чёрном море.

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Комментарии (18)

altnec
Сопровождение уже не в счет.
Враждебности- да.
Путинская головка в действии.
Cвифт
.... иными словами, на провокацию шли сознательно ...... не стреляли ?))), а чего же тогда шарахнулись в сторону, изменив курс ?))) .... как ранее написали в комментариях наблюдательные читатели, заглянувшие на маринтраффик.
Athair
Сразу вспомнилось...

Мы сообщаем вам о вопиющем факте:
На берегах Амура посреди родных полей
Подвергся наш простой советский мирный трактор
Обстрелу шестерых китайских батарей.

Услышав дикий крик китайского десанта
Советский тракторист, по званию старлей,
Ответил на огонь одним могучим залпом
И уничтожил шесть китайских батарей.

А после, слив бензин и запустив реактор,
Он всех их пропахал и быстро внёс навоз.
Поднялся в небо наш советский мирный трактор
И улетел домой, в родимый свой совхоз.

Назавтра, в интервью спецкорам их редакций
Советский бригадир, по званью капитан,
Сказал, что в случае второй подобной провокации
На поле вместо трактора мы выпустим комбайн!
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