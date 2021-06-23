Минобороны Британии сделало заявление по эсминцу в Чёрном море. Его проход назвали «мирным»

Министерство обороны Великобритании выступило с официальным заявлением после инцидента с эсминцем Defender у берегов Крыма.



Как сообщает 23 июня РИА Новости, британские военные утверждают, что корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом, а предупредительных выстрелов по нему не производилось.



Ранее «Фонтанка» писала, что около полудня 23 июня британский эсминец Defender пересек границу возле мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря РФ, уточняется в сообщении Минобороны.

