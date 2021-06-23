Военный атташе Великобритании вызван в Минобороны РФ после ЧП с эсминцем в Чёрном море

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ после инцидента с британским эсминцем в Чёрном море.



«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании Государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», — сообщает 23 июня «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.



Ранее «Фонтанка» писала, что в районе полудня 23 июня британский эсминец Defender пересек границу возле мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря РФ, уточняется в сообщении Минобороны.

