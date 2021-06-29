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Минобороны Великобритании: Секретные документы о проходе Defender у Крыма потерял чиновник

Минобороны Великобритании начало расследование после потери секретных документов, касающихся прохода эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма. Оно продлится около недели. Об этом заявил замглавы министерства Джереми Куин, отвечающий за вопросы военных закупок, передаёт 29 июня ТАСС со ссылкой на PA.

«Расследование будет сконцентрировано на действиях отдельных лиц от момента распечатки документов до оповещения о произошедшем инциденте, а также на правилах перевозки документов в сфере обороны», — указал Куин, выступая в понедельник перед депутатами британского парламента.

Он подтвердил, что Би-би-си уже передала документы министерству (их передал журналистам прохожий за автобусной остановкой). Это 50 страниц, включая распечатки из электронных писем и компьютерной презентации. По словам Куина, их потерял чиновник оборонного ведомства, это была «персональная ошибка».

«Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека», — заявил замглавы Минобороны (цитата по РИА Новости). Сотрудник, по его словам, сам в этом признался. На части бумаг был гриф «секретно», и предназначались они только для работников секретной службы. «Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом», — заверил Куин.

Секретные документы Минобороны Великобритании были утеряны больше недели назад, однако случайный прохожий обнаружил их возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня — за день до инцидента с участием Defender в Черном море. После этого он передал их Би-би-си, которая сообщила о произошедшем в воскресенье. В этих материалах, в частности, утверждается, что Лондон принял решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Соединенное Королевство не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

В презентации, которую приводит Би-би-си, говорится, что в Минобороны рассматривались два варианта прохода эсминца из украинской Одессы в грузинский Батуми. Первый был описан как «безопасный и профессиональный», в том числе по «схеме разделения движения» вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации — от «безопасных и профессиональных» до «небезопасных и непрофессиональных». Этот путь, как отмечалось в презентации, «предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины <...> в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины».

Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить это как то, что «Великобритания боится или убегает» и что она признает принадлежность этих вод за Россией. В итоге выбор был сделан в пользу первого варианта.

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Комментарии (22)

Dpa
А может он все таки случайно 😂))бывает ведь
Cвифт
..... не в первый раз.
---- Кто выдал секреты британской провокации против России (Взгляд)
.... (с) Кэмерон – отдельная история. Однажды он забыл в пабе свою восьмилетнюю дочь. ))).
Cashmare
сколько денюх чиновнику отсыпали коварные фитнес-инструкторы?
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