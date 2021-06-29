Минобороны Великобритании: Секретные документы о проходе Defender у Крыма потерял чиновник

Секретные документы Минобороны Великобритании были утеряны больше недели назад, однако случайный прохожий обнаружил их возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня — за день до инцидента с участием Defender в Черном море. После этого он передал их Би-би-си, которая сообщила о произошедшем в воскресенье. В этих материалах, в частности, утверждается, что Лондон принял решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Соединенное Королевство не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.



В презентации, которую приводит Би-би-си, говорится, что в Минобороны рассматривались два варианта прохода эсминца из украинской Одессы в грузинский Батуми. Первый был описан как «безопасный и профессиональный», в том числе по «схеме разделения движения» вблизи побережья Крыма. При этом британские военные разбирали несколько вариантов ответных действий со стороны российского флота и авиации — от «безопасных и профессиональных» до «небезопасных и непрофессиональных». Этот путь, как отмечалось в презентации, «предоставит возможность взаимодействия с правительством Украины <...> в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины».



Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить это как то, что «Великобритания боится или убегает» и что она признает принадлежность этих вод за Россией. В итоге выбор был сделан в пользу первого варианта.