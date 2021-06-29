Минобороны Великобритании: Секретные документы о проходе Defender у Крыма потерял чиновник

Минобороны Великобритании начало расследование после потери секретных документов, касающихся прохода эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма. Оно продлится около недели. Об этом заявил замглавы министерства Джереми Куин, отвечающий за вопросы военных закупок, передаёт 29 июня ТАСС со ссылкой на PA.
«Расследование будет сконцентрировано на действиях отдельных лиц от момента распечатки документов до оповещения о произошедшем инциденте, а также на правилах перевозки документов в сфере обороны», — указал Куин, выступая в понедельник перед депутатами британского парламента.
Он подтвердил, что Би-би-си уже передала документы министерству (их передал журналистам прохожий за автобусной остановкой). Это 50 страниц, включая распечатки из электронных писем и компьютерной презентации. По словам Куина, их потерял чиновник оборонного ведомства, это была «персональная ошибка».
«Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека», — заявил замглавы Минобороны (цитата по РИА Новости). Сотрудник, по его словам, сам в этом признался. На части бумаг был гриф «секретно», и предназначались они только для работников секретной службы. «Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом», — заверил Куин.