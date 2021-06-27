Отели идут в отрыв: цены выросли за месяц почти вдвое

Отельеры воспрянули на фоне чемпионата Европы по футболу, вдохновились белыми ночами, подогрелись на петербургской жаре и повысили цены на номера местами в два раза. Это, по сравнению с маем, когда на длинные выходные в город приехали сразу 300 тысяч туристов. Резкий рост спроса тогда, спровоцировавший и рост цен сегодня, позволяет индустрии гостеприимства поправить дела, пришедшие в упадок в ковидном 2020 году. Так что, образно говоря, сейчас туристы платят в гостиницах и за себя, и за того парня, что не приехал в прошлом году из-за локдауна.



Сезон отпусков отельеры использовали по-полной, причем не только обычные гостиницы, но и хостелы, и апарт-отели. По данным представителей сети YE’S всего за месяц цены в их сети поднялись сразу на 85%. Номера для краткосрочного пребывания — в лидерах роста арендной ставки, причём Петербург ставит рекорды увеличения цен без оглядки на столицу при равном уровне заполняемости.

Причиной такого скачка цен специалисты называют возросший турпоток в Петербург. «Алые паруса», чемпионат Европы по футболу, аномально тёплая погода и белые ночи заметно увеличили количество туристов. Особенно спрос на Петербург у туристов заметен на фоне ковидных запретов в Москве — не менее популярном направлении внутреннего туризма.

Под завязку

Всего в Петербурге, по данным городского комитета по туризму, 44 425 мест в гостиницах, мини-отелях. Одновременно они могут разместить более 92 тысяч туристов. Отдельная история — апарт-комплексы, которые настаивают на том, что не относятся к классической отельной инфраструктуре города, но активно пользуются плодами туристического бума. Их средняя заполняемость сейчас оценивается в 90%. Ростуризм, на статистику которого опирается комитет по туризму Петербурга, в своей статистике учитывает не все апартаменты, которые есть в городе, а лишь те, которые прошли классификацию и получили «звёзды».



По словам Сергея Корнеева, председателя комитета, в июне город принял сравнимое или немногим большее количество туристов, чем прибывали в город в период майских праздников, когда в Петербурге отдохнули порядка 300 тысяч туристов. Сегодня основную массу отдыхающих, как и в мае, составили россияне. Количество болельщиков, прибывающих на матчи чемпионата Европы по футболу, сравнительно невелико и существенного давления на отельную инфраструктуру не оказывает.

В целом, по словам Сергея Корнеева, маловероятно, что внутренние туристы смогут заменить массовый зарубежный турпоток до момента снятия ограничений на перелёты, и Петербург вряд ли столкнется с нехваткой номеров. Он полагает, что запас прочности у отелей города есть и даже больший, чем, к примеру, в Сочи. Сегодня заполняемость мест для временного пребывания в Петербурге он оценивает в 85% от существующего номерного фонда, и это пик, связанный с периодом белых ночей и футбольными матчами.

«Особенность этого туристского сезона — снизилась загрузка, но увеличилась средняя стоимость номера. Если сравнивать май 2021 года с маем 2019 года, в одном из отелей нашей УК, то рост произошел на 36%, в июне — на 45%», — говорит Елена Ульянова, коммерческий директор УК «Сититель», управляющей отелями «Санкт-Петербург», «Октябрьская», «Best Western Plus Centre Hotel» и «Ольгино».



Рост цен подтверждают и апарт-отели. «В частных случаях стоимость аренды может вырастать и вдвое», — подчёркивает Анна Панова, генеральный директор компании «ПСК-Инвест», которая управляет апарт-отелями группы компаний «ПСК».

Сравнение цен на номера в классических гостиницах, мини-отелях и апарт-отелях показало, что несмотря на удорожание, в среднем минимальная доступная сегодня стоимость в разных сегментах практически идентичная и колеблется в районе 4–5 тысяч рублей за сутки.

По оценкам участников рынка, продлится сезон высоких цен как минимум до июля, когда большинство привлекательных для туристов событий закончатся.

Возвращение хлебных времён

В компании «ПСК» «Фонтанке» сообщили, что нынешние показатели роста цены соответствуют докризисным. «Динамика увеличения цены на 60–85% было нормальным явлением для допандемийных реалий», — делится наблюдениями Анна Панова. Значит ли это, что сегмент сервисных апартаментов вышел из коронакризиса, апарт-отельеры предпочитают не говорить, но косвенно это подтверждают и результаты работы классических отелей.

