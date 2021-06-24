ОЖД готова пересадить людей из пробки на Рябовском шоссе на электрички

«Пассажирские службы магистрали находятся в состоянии повышенной готовности в связи со сложной дорожной ситуацией на автомобильных трассах между Санкт-Петербургом и Всеволожском, вызванных проведением ремонтных работ. Железнодорожники готовы оперативно увеличить количество поездов на данном направлении во взаимодействии с органами власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — заявили в компании.

Железнодорожники мониторят пассажиропоток между Петербургом и Всеволожском и готовы к тому, что из-за пробок люди пересядут с автомобилей на электрички. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба ОЖД.

Сейчас по будням в утренние часы пик, с 7 до 10 часов, из Всеволожска в Петербург ходят 12 пригородных поездов с интервалом от 5 до 24 минут. Идут они от 29 до 34 минут. В вечерние часы пик, с 17 до 20 часов, с Финляндского вокзала отправляются 9 поездов с интервалом от 8 до 34 минут и до Всеволожска они следуют от 28 до 34 минут. Всего по будням между Петербургом и Всеволожском курсирует 33 поезда, а в обратном направлении — 34 поезда. В том числе туда и обратно ходят четыре «Ласточки».

«Пассажировместимость на данном направлении еще не исчерпана и составляет порядка 70%», — отмечают в ОЖД, добавляя, что готовы компенсировать снизившуюся из-за ремонтов пропускную способность автомобильных дорог, увеличив количество поездов на этом участке. Тем более что электрички останавливаются на станциях вблизи петербургского метро: Кушелевка (станция метро «Лесная») и Финляндский вокзал (станция метро «Площадь Ленина»).

Из-за одновременных дорожных работ на Рябовском, Колтушском и Мурманском шоссе в июне на востоке Петербурга и в пригородных поселениях Всеволожского района случился настоящий транспортный коллапс. Жители вынуждены добираться домой по многочасовым пробкам, в том числе сильно снизилась транспортная доступность Всеволожска. После многочисленных жалоб администрация Ленобласти заявила, что попросит Петербург и федеральных дорожников скорректировать графики работ. Позже Смольный пообещал, что основные ограничения на Рябовском шоссе снимут 25 июня. Мурманское шоссе также пообещали освободить от ограничений на время пиковых нагрузок в конце недели.