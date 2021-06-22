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Смольный рассказал, когда вытащит пробку из Рябовского шоссе

На Рябовском шоссе изменят график ремонта из-за многочасовых пробок

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры работает над корректировкой организации дорожных работ на ремонтируемых участках дорог. Восточные выезды из Петербурга в июне увязли в пробках.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете, на Рябовском шоссе основные ограничения будут сняты 25 июня: дорожники приступят к восстановлению обочин и покрытия тротуара, что не будет создавать значимых помех для движения машин.

«При планировании дорожных работ на магистралях, обеспечивающих единство транспортной автомобильной связи двух субъектов — Петербурга и Ленобласти — в соответствии с подписанным между ГАТИ и комитетом по дорожному хозяйству ЛО соглашением, проводится обязательная процедура межведомственного согласования сроков их проведения, — подчеркнули в КРТИ. — В мае 2021 года подобная процедура была проведена перед началом ремонта дорожного полотна на Рябовском шоссе. Со своей стороны мы видим, что действующих механизмов межведомственного согласования недостаточно». В связи с этим обсуждается улучшение совместного планирования дорожных работ.

Напомним, одновременный ремонт Рябовского, Колтушского и Мурманского шоссе в июне спровоцировал транспортный коллапс на востоке Петербурга и в пригородных поселениях Всеволожского района.

Администрация Ленобласти заявила, что Петербург и федеральные дорожники в этом году не уведомили область об одновременном начале работ, и что она планирует обратиться к ним с просьбой скорректировать сроки ремонта. ГАТИ Петербурга в ответ сообщила, что работы на Рябовском шоссе согласованы с соседним регионом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Foxit
В пятницу будет ад на выезде из города по мурманке ну и на КАДе соответственно. Две беды у нас.
ivan5_5e4d10fe646f6
Зато потом станет как было а все будут радоваться. Хитрый ход. Как людей из ничего порадовать
Peshechodig
специально сделали, что дурку то включать
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