Смольный рассказал, когда вытащит пробку из Рябовского шоссе

Как рассказали «Фонтанке» в комитете, на Рябовском шоссе основные ограничения будут сняты 25 июня: дорожники приступят к восстановлению обочин и покрытия тротуара, что не будет создавать значимых помех для движения машин.

«При планировании дорожных работ на магистралях, обеспечивающих единство транспортной автомобильной связи двух субъектов — Петербурга и Ленобласти — в соответствии с подписанным между ГАТИ и комитетом по дорожному хозяйству ЛО соглашением, проводится обязательная процедура межведомственного согласования сроков их проведения, — подчеркнули в КРТИ. — В мае 2021 года подобная процедура была проведена перед началом ремонта дорожного полотна на Рябовском шоссе. Со своей стороны мы видим, что действующих механизмов межведомственного согласования недостаточно». В связи с этим обсуждается улучшение совместного планирования дорожных работ.