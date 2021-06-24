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Каток вылетел с перевозившего его трала перед носом у других автомобилистов в Новгороде

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-40496980_8085597" class="io-leave-page _" target="_blank">«ЧП 53 Великий Новгород»</a>
Скриншот видео из группы «ЧП 53 Великий Новгород»
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Водитель тягача утром 24 июня потерял дорожный каток на кольце в Великом Новгороде. Произошедшее заснял видеорегистратор одного из ехавших следом автомобилей.

Как сообщают в группе «ЧП 53 Великий Новгород», ДТП произошло в 6:48 на площади Генерала Филимоненко, там на пересечении проспектов Мира и Александра Корсунова организовано кольцевое движение. На записи видно, как тягач Freightliner, перевозящий дорожный каток, входит в поворот и при попытке съехать с кольца техника падает с платформы на бок, расцарапывая дорожное покрытие.

Водителю легкового автомобиля, ехавшего следом за грузовиком, пришлось притормозить и уйти влево. Со слов очевидцев, грохот от падения катка был слышен во всем микрорайоне, пишут «Новгородские ведомости».

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-40496980_8085597" class="io-leave-page _" target="_blank">«ЧП 53 Великий Новгород»</a>
Скриншот видео из группы «ЧП 53 Великий Новгород»

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Комментарии (3)

266084175
Хорошо никого не оказалось справа от тягача. Думается ,также что было не расцарапывание дорожного покрытия,а скорее повреждение.
SHUREPA
Сам поцарапал асфальт , сам и закатает
orlovandrei1986
доставка катка под знак "неровные дороги" =)
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