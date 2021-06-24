Водитель тягача утром 24 июня потерял дорожный каток на кольце в Великом Новгороде. Произошедшее заснял видеорегистратор одного из ехавших следом автомобилей.
Как сообщают в группе «ЧП 53 Великий Новгород», ДТП произошло в 6:48 на площади Генерала Филимоненко, там на пересечении проспектов Мира и Александра Корсунова организовано кольцевое движение. На записи видно, как тягач Freightliner, перевозящий дорожный каток, входит в поворот и при попытке съехать с кольца техника падает с платформы на бок, расцарапывая дорожное покрытие.
Водителю легкового автомобиля, ехавшего следом за грузовиком, пришлось притормозить и уйти влево. Со слов очевидцев, грохот от падения катка был слышен во всем микрорайоне, пишут «Новгородские ведомости».