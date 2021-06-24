Впечатляющие последствия ДТП наблюдали автомобилисты на окраине Колпино утром 24 июня. На резком повороте, где часто бывают аварии, бетонные ограждения не выдержали натиска ВАЗа.
На Рубежном шоссе «Лада» врезалась в ограждения и повалила один бетонный блок, а сама оказалась на нём сверху и ударилась о столб. На фотографиях очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметно, как кузов машины слегка сложился книжкой.
Судя по комментариям, авария обошлась без серьёзных травм. «Девушка спереди спит, парень на заднем сиденье», — рассказывает Илья.
«Красиво встал, сразу на постамент!» — шутят очевидцы. ДТП на этом резком повороте происходят регулярно, отмечают местные жители.