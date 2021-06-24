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ВАЗ нашёл себе постамент в Колпино, кузов сложило

«Лада» в Петербурге запрыгнула на ограждение

Впечатляющие последствия ДТП наблюдали автомобилисты на окраине Колпино утром 24 июня. На резком повороте, где часто бывают аварии, бетонные ограждения не выдержали натиска ВАЗа.

На Рубежном шоссе «Лада» врезалась в ограждения и повалила один бетонный блок, а сама оказалась на нём сверху и ударилась о столб. На фотографиях очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметно, как кузов машины слегка сложился книжкой.

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Судя по комментариям, авария обошлась без серьёзных травм. «Девушка спереди спит, парень на заднем сиденье», — рассказывает Илья.

«Красиво встал, сразу на постамент!» — шутят очевидцы. ДТП на этом резком повороте происходят регулярно, отмечают местные жители.

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