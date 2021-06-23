Фонд из ОАЭ, которому принадлежит петербургская «Галерея», может стать владельцем доли в En+ Олега Дерипаски

Полина Юмашева, экс-супруга Олега Дерипаски, в ближайшие дни может сообщить о продаже доставшегося ей после развода с Олегом Дерипаской пакета акций в холдинге En+, сообщают в среду, 23 июня, международные информагентства.
По данным Bloomberg, в качестве наиболее вероятного покупателя рассматривается суверенный фонд инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment. Стороны пока не комментируют сделку, но в ближайшие дни ожидается официальное заявление от них.
Полине Юмашевой и ее отцу Валентину Юмашеву (экс-глава администрации президента Бориса Ельцина и его зять) принадлежит вместе 6,75%. Какая часть из них будет продана арабскому фонду, не сообщается. Полина Юмашева развелась с Олегом Дерипаской в 2019 году и почти сразу начала искать покупателей на доставшуюся ей долю в En+. Из-за санкций США Дерипаска был вынужден избавиться от контролирующего пакета акций холдинга и сейчас может распоряжаться лишь 35% голосующих акций.
En+ объединяет крупные активы в металлургии (на его долю приходится производство около 6% всего алюминия в мире) и электроэнергетике. Кроме того, компании принадлежит около 27% в «Норильском никеле». Выручка группы по итогам 2020 года составила 10,4 млрд долларов, чистая прибыль — 1,02 миллиарда.
Mubadala Investment управляет активами на 243 млрд долларов, в России у него совместный фонд с РФПИ на 2 млрд долларов. В Петербурге компании принадлежит часть долей в торговом комплексе «Галерея».