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Фото дня: Столпотворение в метрополитене Петербурга во время третьей волны

В разгар третьей волны коронавируса в Петербургском метрополитене случился коллапс, на «Удельной» негде упасть яблоку.

Коллапс в Петербургском метрополитене словно вмиг перечеркнул все ограничительные меры, которые вступили в силу в понедельник. Люди теснились на станции метро «Удельная», которая вечером 22 июня внезапно для многих стала конечной.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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О техническом сбое на второй линии метро стало известно в седьмом часу вечера. По словам читателей, поезда вставали в тоннеле. Вагоны забиты пассажирами, интервал составляет около семи минут. Позднее в пресс-службе метрополитена объяснили, что коллапс произошёл из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции «Парнас».

«Фонтанка» следит за происшествием в режиме онлайн.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

260569221
Столпотворение???
Шта??
Эта другое!!!! Вы не понимаете!!!!!!
266107465
Кто в лес , кто по дрова: либо без маски, либо с маской на подбородке, либо с маской но нос нужно непременно высунуть , либо в маске.

Слушайте, неужели вы на самом деле не в состоянии понять , какие маски где и как могут помочь, а?
Nafanka
в пресс-службе метрополитена объяснили
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Понаплодили дармоедов, типа, чтоб директоров не беспокоили... а работать реально некому... При товарище Берии и при таком ЧП директор не общался бы посредством "штатного говоруна" а летел бы не чуя под собою ног, по дороге натягивая и портки и памперсы... и прикидывая какая ему статья светит " с поражение в правах или нет", а сейчас..." в пресс-службе ... объяснили..."
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