в пресс-службе метрополитена объяснили

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Понаплодили дармоедов, типа, чтоб директоров не беспокоили... а работать реально некому... При товарище Берии и при таком ЧП директор не общался бы посредством "штатного говоруна" а летел бы не чуя под собою ног, по дороге натягивая и портки и памперсы... и прикидывая какая ему статья светит " с поражение в правах или нет", а сейчас..." в пресс-службе ... объяснили..."