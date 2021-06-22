Коллапс в Петербургском метрополитене словно вмиг перечеркнул все ограничительные меры, которые вступили в силу в понедельник. Люди теснились на станции метро «Удельная», которая вечером 22 июня внезапно для многих стала конечной.
О техническом сбое на второй линии метро стало известно в седьмом часу вечера. По словам читателей, поезда вставали в тоннеле. Вагоны забиты пассажирами, интервал составляет около семи минут. Позднее в пресс-службе метрополитена объяснили, что коллапс произошёл из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции «Парнас».
«Фонтанка» следит за происшествием в режиме онлайн.