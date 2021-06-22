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В Петербурге ещё трое погибли, спасаясь от жары. Для четвёртого аттракцион с прыжками закончился разбитой головой

В Петербурге погибли трое, спасаясь от жары в воде

Рекордно жаркая погода продолжает тянуть в воду купальщиков. Только за день из водоёмов Петербурга достали троих мертвецов, ещё для двоих заплыв закончился в больницах.

Как стало известно «Фонтанке», около десяти часов утра 22 июня неподвижное тело в воде увидели отдыхающие в Парке 300-летия. На берег доставили мужчину без признаков жизни, на берегу нашлись его знакомые. В погибшем узнали 20-летнего гражданина Таджикистана, которого в последний раз видели ныряющим неподалёку.

Примерно в это же время утопленника извлекли из Финского залива в Зеленогорске. Его заметили в паре километров от побережья, но, судя по состоянию тела и обгоревшей спины, мужчина погиб не сегодня.

Через час после полудня рядом со станцией метро «Площадь Александра Невского» охлаждался купальщик лет сорока на вид в фиолетовых плавках. Из реки Монастырки он не вынырнул. Спасатели нашли тело мужчины на глубине трёх метров.

Ещё одного ныряльщика доставили в 26-ю горбольницу с черепно-мозговой травмой в ночь на вторник. 33-летний житель Петербурга остывал, прыгая в Пряжку с Бердова моста. Из воды он смог выбраться самостоятельно, но с разбитой головой. Аналогичный аттракцион устраивали у памятника Крузенштерну и Дворцового моста. Там, по наблюдениям очевидцев, все остались целы.

Этой же ночью с моста у Петропавловской крепости в воду вошла 27-летняя девушка, разгорячённая не только жарой. Её вернули на твёрдую землю и успели показать медикам скорой, но до больницы не довезли — русалка сбежала.

Спасённой из Муринского ручья женщине 42 лет это не удалось. В полночь прохожие приметили её ещё на Гражданском мосту и вовремя вытащили из воды. По предварительным данным, плавание в её планы не входило. Пострадавшую госпитализировали с травмой груди и переломом рёбер.

Июньская жара в Северной столице ставит рекорды четвёртый день подряд. Петербург дрейфует в сторону Анапы в плане уличного этикета, Михаил Боярский это не одобряет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Nafanka
прыгая в Пряжку с Бердова моста
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Не надо спешить в "Пряжку", да ещё и с "Бредова" моста... ))) Каламбурчик... )))
Мillemelle
при всем уважении к заслугам артиста, не мешало бы и за собой глянуть
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