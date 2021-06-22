В Неву минувшей ночью ныряли не только с Дворцового моста, но и с набережной Лейтенанта Шмидта.



Заплыв снял на видео и опубликовал 22 июня «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Компания мужчин проводила вечер понедельника напротив дома 17 по набережной, между 11-й и 12-й линиями, рядом с памятником Крузенштерну. Ближе к полуночи двое решили искупаться: раз десять прыгали в воду и вылезали рядом на спуске. Все целы.

