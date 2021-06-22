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У Крузенштерна отдыхающие устроили серию прыжков в Неву

В центре Петербурга горожане плавали в Неве

В Неву минувшей ночью ныряли не только с Дворцового моста, но и с набережной Лейтенанта Шмидта.

Заплыв снял на видео и опубликовал 22 июня «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Компания мужчин проводила вечер понедельника напротив дома 17 по набережной, между 11-й и 12-й линиями, рядом с памятником Крузенштерну. Ближе к полуночи двое решили искупаться: раз десять прыгали в воду и вылезали рядом на спуске. Все целы.

Купание в Неве очень опасно. В эти дни в ней уже тонули: в выходные извлекли тело женщины, мужчину с травмами удалось спасти. Число утопленников в Петербурге и области продолжает расти.

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