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Под Петербургом тонули — рыбача, купаясь и остывая. Самый молодой погиб в попытке достать мяч

В Петербурге и Ленобласти в жару люди тонут в водоёмах

Купальный сезон, подкреплённый аномальным теплом, продолжает собирать жертвы в Петербурге и Ленинградской области. Спасения от жары в воде ищут даже не умеющие плавать, но на берег возвращаются не все.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, накануне в первой половине дня спасатели доставали погибшего из карьера в областном посёлке Синявино. Поиски 28-летнего мужчины начали ещё в воскресенье: он охлаждался в водоёме за птицефабрикой, но в какой-то момент пропал из виду.

По словам родственника, плавать молодой человек не умел, в отличие от 25-летнего из Гатчины. Он в тот же день отдыхал с друзьями у карьера Таменгонт в Ломоносовском районе Ленобласти, бросился в воду за мячом, но не выплыл.

В Кингисеппе в понедельник утопленника нашли в Луге неподалёку от улицы Жукова, 3. Из реки достали рыжеватого шатена лет пятидесяти на вид в чёрно-красных плавках. Плавал мужчина, похоже, не в одиночестве: на берегу остались тельняшка, футболка, двое джинсов и пара полотенец.

К вечеру список утонувших пополнил 38-летний петербуржец с проспекта Художников. В воскресенье он уехал с другом в Приозёрск, откуда, по словам последнего, в одиночестве отправился рыбачить. Накануне его нашли раздетым в озере Вуокса. Там же была лодка с борсеткой, телефоном и документами, на берегу — аккуратно сложенная одежда.

Двух рыбаков на Ладожском озере успели спасти. 21 июня у них закончился бензин, лодка дрейфовала около острова Птинов.

В Петербурге также не обошлось без жертв. Вечером утопленника извлекли из Невы в районе Октябрьской набережной. Ещё двое молодых людей ныряли в реку с Дворцового моста. По словам очевидцев, купание обошлось без фатальных последствий.

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Комментарии (9)

Cashmare
долго думал... оказывается, "рыбача" - это "что делая?", а не "кого?" ))
sektor7
Ну и ладно. Народу и так много
Never_Mind
Залип над фразой "тонули рыбача, купаясь и остывая".
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