Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, накануне в первой половине дня спасатели доставали погибшего из карьера в областном посёлке Синявино. Поиски 28-летнего мужчины начали ещё в воскресенье: он охлаждался в водоёме за птицефабрикой, но в какой-то момент пропал из виду.



По словам родственника, плавать молодой человек не умел, в отличие от 25-летнего из Гатчины. Он в тот же день отдыхал с друзьями у карьера Таменгонт в Ломоносовском районе Ленобласти, бросился в воду за мячом, но не выплыл.

