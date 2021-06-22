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Жара, футбол и хайп загнали в Неву. Прыжки с Дворцового моста сняли на видео

Петербуржцы ныряют в Неву

Видеоотчёт о новом заплыве в Неве выложили в соцсетях очевидцы ночью 22 июня.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
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«Двое парней прыгали с [Дворцового] моста после поражения России [в игре с Данией на Евро-2020]. Один из них оказался начинающий артист и сделал, видимо, он это ради хайпа», — пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На записи видно, что мужчины прыгали в воду около стрелки Васильевского острова, рядом со спуском, где легко выбраться на берег. Причём кто-то — дважды, судя по комментарию за кадром «Одного раза было мало».

Купание в Неве очень опасно. В эти дни в ней уже тонули: в выходные извлекли тело женщины, мужчину с травмами удалось спасти. Ещё об одном утопленнике рассказывали минувшим вечером очевидцы.

За выходные из водоёмов не выплыли несколько человек, в том числе 15-летняя девочка. Травмы можно получить даже при купании в фонтанах.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

264958451
Я думал реально прыгнул с норм высоты, а тут с 2 метров своё жирное тело плюхнул в воду, как мешок с г... Смешно
dedmoroz_5e4d8827384c2
так СПб полиция разве уже не оформляет штрафы по закону для придурков? вместо этого придурков рекламируют в СМИ, делая из них героев?
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