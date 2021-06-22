«Двое парней прыгали с [Дворцового] моста после поражения России [в игре с Данией на Евро-2020]. Один из них оказался начинающий артист и сделал, видимо, он это ради хайпа», — пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На записи видно, что мужчины прыгали в воду около стрелки Васильевского острова, рядом со спуском, где легко выбраться на берег. Причём кто-то — дважды, судя по комментарию за кадром «Одного раза было мало».