Сборная России с разгромным счётом проиграла Дании и вылетела с Евро-2020

Поражением сборной России по футболу завершился матч 3 тура чемпионата Европы против Дании. Игра проходила 21 июня в Копенгагене.
Российская команда уступила со счётом 1:4. Голы за Данию забили Миккель Дамсгор (38 минута), Юссуф Поульсон (59), Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Мэле (82). У России пенальти реализовал Артем Дзюба (70).
Таким образом, сборная России набрала три очка — столько же, сколько Дания и Финляндия, но по дополнительным показателям (разница забитых и пропущенных мячей) заняла итоговое четвертое место и выбыла из дальнейшей борьбы.