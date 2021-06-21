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Сборная России с разгромным счётом проиграла Дании и вылетела с Евро-2020

Поражением сборной России по футболу завершился матч 3 тура чемпионата Европы против Дании. Игра проходила 21 июня в Копенгагене.

Российская команда уступила со счётом 1:4. Голы за Данию забили Миккель Дамсгор (38 минута), Юссуф Поульсон (59), Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Мэле (82). У России пенальти реализовал Артем Дзюба (70).

Таким образом, сборная России набрала три очка — столько же, сколько Дания и Финляндия, но по дополнительным показателям (разница забитых и пропущенных мячей) заняла итоговое четвертое место и выбыла из дальнейшей борьбы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (72)

atty
Датчане конечно молодцы, очень красивый комбинационный футбол, а наши сплошное позорище один второй гол чего стоит где был пас назад к нашим воротам, а потом видно было наши вообще играть перестали, хотя датчане молодцы атаковали до конца. На что все с телевизора с такой помпой надеялись на этих бездарей миллионеров вообще непонятно.
Печенеги и половцы
Тренер прислужник медвежий, пойдёт на повышение, все как просили так и сделал. Ему до Дика, как пешком до Луны.
Skazochny
тренер уже сказал, это лучшая игра, тренер сборный эрэфии
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