«В 14 часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурге достигла отметки в 32,9 °С, что на 0,4 °С выше, чем было в этот день в 1917 году», — сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Воздушные массы продолжат прогреваться, и в ближайшие часы температура ещё подрастёт. «Точное значение нового рекордного максимума будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров», — отмечает метеоролог.



Главный синоптик Александр Колесов чуть позже подтвердил «Фонтанке» четвёртый рекорд подряд в Санкт-Петербурге. «Температура воздуха уже достигла 33,3 градуса, перекрыв максимум 32,5 градуса 1917 года. Продолжает повышаться», — сказал Колесов.

