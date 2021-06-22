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Революция в обеих столицах. В Петербурге четвёртый рекорд подряд — больше, чем в 1917-м

В Петербурге установлен температурный рекорд

Петербургская погода ставит рекорды четвёртый день подряд. 22 июня превышен показатель вековой давности.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
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«В 14 часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурге достигла отметки в 32,9 °С, что на 0,4 °С выше, чем было в этот день в 1917 году», — сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздушные массы продолжат прогреваться, и в ближайшие часы температура ещё подрастёт. «Точное значение нового рекордного максимума будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров», — отмечает метеоролог.

Главный синоптик Александр Колесов чуть позже подтвердил «Фонтанке» четвёртый рекорд подряд в Санкт-Петербурге. «Температура воздуха уже достигла 33,3 градуса, перекрыв максимум 32,5 градуса 1917 года. Продолжает повышаться», — сказал Колесов.

В Москве температура сегодня тоже превысила максимальный показатель 1917 года.

Сегодня в Северной столице, по прогнозам синоптиков, будет самый жаркий день на неделе. К вечеру возможны дожди.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

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Комментарии (4)

AlexZZZ
Как бы слова автора заголовка не интерпретировали как призыв, и не привлекли по какой-нибудь статье УК :)
orlovandrei1986
Хорошее слово в начале заголовка. Давно пора! =)
Peshechodig
Какая разница сколько было в 1917? научитесь предоставлять правильный прогноз на сутки вперёд хотя бы и транслируйте его. А не эту чушь; мы ждём грозу в ПН, но так как её нету вот вам экскурс в историю, чтоб забыли о чем писали раньше!
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