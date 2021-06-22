Две вьетнамки в Подмосковье погибли в землянке, спасаясь от жары. Там почти 32 — рекорд

Жара не только в Петербурге. В Москве 22 июня погода поставила первый температурный рекорд лета.
Выносить такое аномальное тепло тяжело. В Подмосковье две гражданки Вьетнама для спасения от жары выкопали землянку и погибли в ней. «В Раменском городском округе 45-летняя и 47-летняя гражданки Вьетнама прятались от жары в выкопанной землянке. Произошел обвал земли, в результате чего обе женщины погибли», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
Жара в Москве и Подмосковье стоит в 18 июня, несколько дней подряд объявляют оранжевый уровень опасности.
Сегодня в полдень в столице был зафиксирован новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. «На метеостанции ВДНХ температура достигла отметки в +31,9°, что на 0,1° выше, чем было в этот день в далёком 1917 году», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Как Петербург переживает жару, читайте на «Фонтанке» в «Ранее по теме». 22 июня обещает стать самым тёплым днём, со среды, по прогнозам синоптиков, температура начнёт понемногу снижаться.