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Две вьетнамки в Подмосковье погибли в землянке, спасаясь от жары. Там почти 32 — рекорд

Гражданки Вьетнама в Подмосковье для спасения от жары выкопали землянку и погибли

Жара не только в Петербурге. В Москве 22 июня погода поставила первый температурный рекорд лета.

Выносить такое аномальное тепло тяжело. В Подмосковье две гражданки Вьетнама для спасения от жары выкопали землянку и погибли в ней. «В Раменском городском округе 45-летняя и 47-летняя гражданки Вьетнама прятались от жары в выкопанной землянке. Произошел обвал земли, в результате чего обе женщины погибли», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Жара в Москве и Подмосковье стоит в 18 июня, несколько дней подряд объявляют оранжевый уровень опасности.

Сегодня в полдень в столице был зафиксирован новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. «На метеостанции ВДНХ температура достигла отметки в +31,9°, что на 0,1° выше, чем было в этот день в далёком 1917 году», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Как Петербург переживает жару, читайте на «Фонтанке» в «Ранее по теме». 22 июня обещает стать самым тёплым днём, со среды, по прогнозам синоптиков, температура начнёт понемногу снижаться.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Трудно поверить. Для них это привычная, домашняя температура. Разве только, коварная прохлада севера сыграла с ними злую шутку.
lamer
Послевоенное поколение, нет навыков рытья подземных убежищ. Во время боевых действий, их родители знали в этом толк.
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