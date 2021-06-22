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Голые и с кукурузиной: посмотрите, как Петербург превращается в Анапу назло Боярскому

Когда жара в Петербурге бьёт все мыслимые рекорды — в тени до +35 градусов, а дома вдруг включают отопление, образ культурной столицы размывается. Мужчины в плавках, женщины в бюстгальтерах, нагие дети в фонтанах. Посмотрите, как Северная столица дрейфует в сторону Анапы в плане уличного этикета.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Во вторник, 22 июня, в Петербурге ждут неминуемый температурный рекорд — самый жаркий день. Предыдущие трое суток погода не разочаровывала и ставила их играючи.

Петербуржцы спасаются в парке 300-летия, у фонтанов у «Московской» и в парке Победы, на Марсовом поле, в Михайловском и Летнем садах. В отчаянной попытке охладиться люди даже прыгают с Дворцового моста. Естественным образом сменился и дресс-код. Он больше подходит для Краснодарского края, что совсем не нравится старожилам Северной столицы.

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Актёр Михаил Боярский в эфире «Вечернего Урганта» прошелся по раздетым в жару жителям и гостям Петербурга.

«Что меня раздражает только — все ходят в плавках, многие. В бюстгальтерах женщины. Это столичный город, культурный. Здесь не ходят, как на пляже!» — заявил Боярский.

И противники голых детей в фонтанах с ним бы согласились. Как и все остальные. Когда похолодает.

У синоптиков и горожан есть надежда, что дальше жара будет очень постепенно, но отступать. 23 июня «похолодает» на 2 градуса, 24-го — на 3. В прогнозе — долгожданные дожди и грозы.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (29)

montero3
Понаехавшие...
Swebaka
Эк как всех зацепило )))
265034362
Только не ему учить морали людей
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