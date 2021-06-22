Во вторник, 22 июня, в Петербурге ждут неминуемый температурный рекорд — самый жаркий день. Предыдущие трое суток погода не разочаровывала и ставила их играючи.



Петербуржцы спасаются в парке 300-летия, у фонтанов у «Московской» и в парке Победы, на Марсовом поле, в Михайловском и Летнем садах. В отчаянной попытке охладиться люди даже прыгают с Дворцового моста. Естественным образом сменился и дресс-код. Он больше подходит для Краснодарского края, что совсем не нравится старожилам Северной столицы.

