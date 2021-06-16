Игру Россия — Финляндия посетили почти 25 тысяч человек. Это третий результат Евро-2020

Стала известна посещаемость третьего матча чемпионата Европы по футболу в Петербурге. На игру Россия — Финляндия, которая проходит на «Санкт-Петербург Арене» 16 июня, пришли 24 540 болельщиков.



Это третий показатель по посещаемости на этом турнире. Второе место пока занимает встреча Россия — Бельгия на этом же стадионе, которая собрала 26 264 болельщиков, а первое — Венгрия — Португалия в Будапеште, куда пришли почти 56 тысяч любителей футбола.



Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в разных городах-участниках Евро-2020 местные власти разрешили разную максимальную вместимость на футбольных стадионах. На «Санкт-Петербург Арене» это 50 процентов, или чуть больше 30 тысяч зрителей.

