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Игру Россия — Финляндия посетили почти 25 тысяч человек. Это третий результат Евро-2020

Матч Россия — Финляндия в рамках Евро-2020 в Петербурге посетили почти 25 тысяч человек

Стала известна посещаемость третьего матча чемпионата Европы по футболу в Петербурге. На игру Россия — Финляндия, которая проходит на «Санкт-Петербург Арене» 16 июня, пришли 24 540 болельщиков.

Это третий показатель по посещаемости на этом турнире. Второе место пока занимает встреча Россия — Бельгия на этом же стадионе, которая собрала 26 264 болельщиков, а первое — Венгрия — Португалия в Будапеште, куда пришли почти 56 тысяч любителей футбола.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в разных городах-участниках Евро-2020 местные власти разрешили разную максимальную вместимость на футбольных стадионах. На «Санкт-Петербург Арене» это 50 процентов, или чуть больше 30 тысяч зрителей.

К середине второго тайма матча против Финляндии сборная России ведет в счете 1:0. Пока единственный гол забил Алексей Миранчук на 45-й минуте встречи. Защитник Марио Фернандес получил травму и был госпитализирован в одну из клиник Петербурга. За событиями матча следите в нашей онлайн-трансляции.

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Комментарии (1)

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Похоже футболисты профсоюзом решили отличиться по травмам, видимо не оплачивают, да ещё и и орут на них наверное, когда так хочется орущему вбать впромеждупиндие.
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