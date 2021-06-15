«У петербургских клубов A2 и Aurora отозвали QR-коды. Чиновников привлекла радость в Instagram

О выявлении «грубейших нарушений санитарных норм» в виде снятых масок, несоблюдения социальной дистанции и правил рассадки в клубах 13 и 14 июня комкульт рассказал в официальном заявлении.
«Проверок ни в А2, ни в «Авроре» в выходные не было, официальных писем нам не приходило, концерты были согласованы. Выводы о несоблюдении условий проведения мероприятий были сделаны на основании сториз в инстаграме артистов. Протокола проверки и перечня нарушений мы не видели», — уверяют в A2 и Aurora.
Работа без QR-кода, который подтверждает соблюдение противоэпидемиологических правил в точке, запрещена. Теперь клубам предстоит устранить все нарушения. Изменения в афишах на ближайшее время анонсируют на сайтах и в социальных сетях.
«Прямо сейчас мы договариваемся с нашими организаторами о новых датах концертов», — пояснили на площадках «Фонтанке».
В A2 17 июня должен был выступить артист Obladaet, в Aurora в этот день планировался выход Premier Orchestra и солистов оперных театров Петербурга с программой «Back to Rock». 18 июня в афише значился «фестиваль хитов The Beatles & Classic Rock».
Видео с концертов в эпоху пандемии не впервые заканчиваются неприятностями, проверками и ужесточениями ковидных правил для точек, в которых ролики были сделаны. В конце 2020 года реакция на кадры с многотысячной толпой на концерте Басты в Ледовом достигла федерального уровня. С весельем без должного дистанцирования представители межведомственного координационного совета позже связывали рост заболеваемости коронавирусом.
Месяц назад нарушения чиновники увидели на концерте ARTIK & ASTI в «Юбилейном».