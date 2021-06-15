«У петербургских клубов A2 и Aurora отозвали QR-коды. Чиновников привлекла радость в Instagram

О выявлении «грубейших нарушений санитарных норм» в виде снятых масок, несоблюдения социальной дистанции и правил рассадки в клубах 13 и 14 июня комкульт рассказал в официальном заявлении.



«Проверок ни в А2, ни в «Авроре» в выходные не было, официальных писем нам не приходило, концерты были согласованы. Выводы о несоблюдении условий проведения мероприятий были сделаны на основании сториз в инстаграме артистов. Протокола проверки и перечня нарушений мы не видели», — уверяют в A2 и Aurora.



Работа без QR-кода, который подтверждает соблюдение противоэпидемиологических правил в точке, запрещена. Теперь клубам предстоит устранить все нарушения. Изменения в афишах на ближайшее время анонсируют на сайтах и в социальных сетях.

