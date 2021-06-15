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«Еле успели вынести детей». В петербургском роддоме младенцев засыпает штукатуркой

В роддоме Петербурга из-за ремонта начала сыпаться штукатурка в палатах с детьми

Первые дни жизни младенцев проходят в экстремальных условиях в петербургском роддоме. Малыши и их мамы столкнулись со взрослой проблемой — последствиями ремонта.

Как рассказала «Фонтанке» одна из родительниц 15 июня, в 16-м роддоме на Малой Балканской идёт серьёзный ремонт на третьем этаже. Работы не способствуют расслабляющей обстановке в послеродовом отделении этажом ниже. По словам петербурженки, «долбят» весь день, кроме того, в некоторых палатах начала сыпаться штукатурка.

«Стала обсыпаться штукатурка кусками, еле успели вынести детей, — рассказала горожанка. — Персонал тут тоже в шоке, и в коридоре, и по бокам тоже сыпалось. Только остается убирать. Врачам смотреть детей в таких условиях и терпеть...»

автор видео читательница «Фонтанки»

В пресс-службе комитета по здравоохранению отметили, что в курсе проблем и главврач Владимир Шапкайц обещает учесть все жалобы. Сейчас пациенток размещают в палаты, над которыми ремонтные работы не проводятся. «Стараются неудобства свести к минимуму. При ремонтах они, увы, неизбежны», — уточнили в Смольном.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Kezevo
Просьба отнестись с пониманием! Подьем с колен идет
alexadmin
btw, как там закрытый на реконструкцию роддом на Вавилова поживает? Уже 8 лет прошло вроде...
abitfrosty
А вот и подтверждение того, что вероятность для среднестатистического россиянина погибнуть от штукатурки несравнимо выше, чем от неизвестно откуда взявшейся ракеты НАТО, которой всех пугает волшебник страны рабовз.
Но в нашей стране рабскую волю народа ещё никому не удавалось победить. Это и есть наша главная скрепа.
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