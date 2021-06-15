Как рассказала «Фонтанке» одна из родительниц 15 июня, в 16-м роддоме на Малой Балканской идёт серьёзный ремонт на третьем этаже. Работы не способствуют расслабляющей обстановке в послеродовом отделении этажом ниже. По словам петербурженки, «долбят» весь день, кроме того, в некоторых палатах начала сыпаться штукатурка.



«Стала обсыпаться штукатурка кусками, еле успели вынести детей, — рассказала горожанка. — Персонал тут тоже в шоке, и в коридоре, и по бокам тоже сыпалось. Только остается убирать. Врачам смотреть детей в таких условиях и терпеть...»