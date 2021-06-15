Как рассказала «Фонтанке» одна из родительниц 15 июня, в 16-м роддоме на Малой Балканской идёт серьёзный ремонт на третьем этаже. Работы не способствуют расслабляющей обстановке в послеродовом отделении этажом ниже. По словам петербурженки, «долбят» весь день, кроме того, в некоторых палатах начала сыпаться штукатурка.
«Стала обсыпаться штукатурка кусками, еле успели вынести детей, — рассказала горожанка. — Персонал тут тоже в шоке, и в коридоре, и по бокам тоже сыпалось. Только остается убирать. Врачам смотреть детей в таких условиях и терпеть...»
автор видео читательница «Фонтанки»
В пресс-службе комитета по здравоохранению отметили, что в курсе проблем и главврач Владимир Шапкайц обещает учесть все жалобы. Сейчас пациенток размещают в палаты, над которыми ремонтные работы не проводятся. «Стараются неудобства свести к минимуму. При ремонтах они, увы, неизбежны», — уточнили в Смольном.