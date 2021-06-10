Компания решила скрыть обнаруженные во время земляных работ кости и вывезла их с территории вместе с грунтом. Поисковики сутками освобождают из земли останки воинов Красной армии, отдавших жизнь за родину, и находят все новые тела, которых могут быть тысячи.

Кропотливый труд идет пока на площади в три гектара, где собственником территории был снят верхний слой грунта. Именно там уже были обнаружены 15 медальонов. По сути это контейнер, в который бойцы клали бумажку со своими данными. «На вид он что-то типо игольницы, — рассказывает заместитель председателя поисковой организации «Доблесть» Александр Мохнаткин, — были штатные, и были блокадные, вот у нас, к сожалению, оказались последние, они плохого качества. Один оказался пустым, три лежали близко к поверхности, и бумажки просто разъел грибок, но, некоторые уже удалось развернуть», — добавил он. Установлены двое — Алексей Васильев, 1901 года рождения, пропавший в 1941 году, и Николай Кутузов, 1916 года рождения, погибший в 1941 году. Первый родом из деревни Маринское в Ленинградской области, второй — из Ленинграда. Сейчас разыскивают родственников обнаруженных бойцов.

В середине войны медальоны использовали уже не так активно. Многие не подписывали их из-за суеверия, «заполнишь — умрешь», продолжает эксперт. В 20 метрах от захоронения обнаружены части танка Т-34. Как утверждают поисковики, он был уничтожен внутренним взрывом. Место также подверглось воздействию тяжелой инженерной техники, а крупные фрагменты «могли сдать в металлолом».

На данный момент, как утверждает Сергей Мачинский, первый заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного Федерального округа, обнаружено только одно братское захоронение. «Порядка пяти человек уже видно точно, наверняка будет и больше. Также возле танка нашли восемь одиночных останков, по всей видимости, это экипаж и разрозненные фрагменты тел погибших», — сказал он. Рядом оказался и котелок с подписью. «Может, он что-то даст», — добавил Мохнаткин.



О том, что в районе Тельмана есть массовые захоронения, поисковики знали давно. Там проходил 2-й противотанковый ров, где вела оборону Ленинграда 56-я стрелковая Пушкинская Краснознамённая дивизия. Место, где шли ожесточенные бои на подступах к городу, уже давно поросло травой, и теперь там находятся бывшие поля агрокомплекса «Племхоз им. Тельмана», где ООО «ЭВРИКА», по словам поисковиков, уже несколько лет ведет земляные работы. «Мы работали недалеко от Тельмана в 2017 году, и я поднял книгу захоронений 56-й стрелковой дивизии и обнаружил, что на этих полях, просто на огромной территории, есть данные о сотнях захоронений, где могут быть тысячи погибших. Позднее оказалось, что теперь полями владеет «ЭВРИКА», которая выкапывает землю и увозит неизвестно куда», — сказал Александр Мохнаткин.



Поисковики согласовали план работ с Министерством обороны РФ, которое является органом исполнительной власти в деле увековечения памяти погибших при защите отечества, с администрацией Тосненского района и самого поселения, но собственник на встречу не пошел. «При этом они вот такую схему вытворяют: звонишь «ЭВРИКЕ», она говорит, что территория их, но сама организация якобы там ничего не делает. На месте подходишь к трактору и спрашиваешь рабочего в кабине, от какой он компании. Условно, рабочий оказывается из компании «ЭВРИКАЛ», а сама техника — от «ЭВРИКИМ», — продолжает Мохнаткин.

Согласно сайту холдинга, там в ее собственности находится около 6 тыс. квадратных метров, где планируется возвести офисно-складской комплекс, торгово-офисный центр и бизнес-центр. По данным СПАРК, гендиректором ООО «ЭВРИКА», которое существует с 1993 года, является Алексей Харитов-Цветков. Организация занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Выручка за прошлый год составила 69,2 млн рублей. Связанные с организацией компании — «ЭВРИКАА», «ЭВРИКАН», «ЭВРИКАМ», «ЭВРИКАС», «ЭВРИКАЛ». Последняя является второй по прибыльности после главной организации, выручка за прошлый год — 48,5 млн рублей. Занимаются, как указывают компании, одним и тем же — арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Среди руководителей и акционеров данных компаний фигурируют также Валерий Цветков, Михаил Миронов и Юрий Мацко.



Получить комментарий компании о том, как они видит ситуацию, «Фонтанке» не удалось.

После визитов поисковиков, которые неоднократно приезжали и сообщали рабочим о местах захоронений, на территории компании установили камеры, и теперь интересующихся прохожих «по звонку встречали спортсмены». Так и 4 июля после сообщений в полицию о выгребании захоронений правоохранителей и обеспокоенных встретили не только руководители организаций, но и «местная группа быстрого реагирования». Пока разговор только начинался и сводился к претензии «вы на частной собственности», работы продолжались, однако в один момент на глазах присутствующих из экскаватора выпала человеческая нога. «Это были кости, которые невозможно спутать с животным. Прибыли следователи, стали их описывать и зафиксировали данный факт», — рассказывает Мохнаткин. После этого он подал заявление в управление Следственного комитета по Ленинградской области, в результате чего 8 июня было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждение воинских захоронений.



В целом, по словам эксперта, грунт в той местности песчаный, а вырытая ковшом яма была черного цвета — это означает, что в земле идет разложение большого количества тел. Само поле, на котором ведутся работы, никак не ограждено и, как утверждает Мохнаткин, усеяно не только человеческими останками, но и неразорвавшимися боеприпасами. «И вот кости лежат под ногами, на поверхности, а какое число тел скрывается под землей, можно лишь только догадываться», — продолжает он.

Александр составил собственную электронную карту на основе архивных записей в книгах погребения. «Там все в точках, все в могилах. Они разноцветные, потому что информация из разных карт, это для нашего служебного понимания, что откуда. Сейчас ведем работы недалеко от скопления точек сверху, в правой стороне, возле домиков. Я стараюсь очень крупно не выкладывать карту, чтобы мародеры не пошли. Их в основном интересуют вещи бойцов, которые они смогут продать», — уточнил он.



Фото: предоставил Александр Мохнаткин Поделиться Поделиться







В одной яме может оказаться 400 человек, а в какой-то — только один. Есть ямы, в которых указаны фамилии в книге захоронения, а есть и безымянные. Работают сейчас поисковики под надзором следователей. В их присутствии им разрешено проводить эксгумацию, а вот изучением останков уже займется СК.



Сколько на это потребуется времени, оценить пока сложно. Как вспоминает Александр, в 2019 году он работал над захоронением в Красном бору, где было обнаружено 395 солдат и офицеров. Это была яма 30 на 10 метров, а работы велись 2,5 месяца. «А здесь объем работ просто космический, и сил общественников может просто не хватить. Призвали в социальных сетях различные отрядные объединения помочь нам. Возможно, подключится и Минобороны. Это ведь не просто ямы, где тела сложены в ряд. Это ополченцы, которые шли защищать родину, где умирали, там их и хоронили. Сколько потребуется, столько и будем работать, может месяцы, а может и годы», — добавил он.

Поисковики — это своеобразное братство, которое приходит на помощь друг другу, утверждает руководитель поискового отряда «Высота» Андрей Пименов.

«Землей тут давно никто не занимался. Ветераны называют это ленинградским кладбищем. Раскопки идут уже два дня. Работы ведутся археологическим методом, с совочками и кисточками. Пока не обнаружим всех, так и будем копать. Это же все под землей, тут как у врачей — покажет только вскрытие», — сказал он.

