На месте предположительно разрытого бульдозером воинского захоронения времен ВОВ в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области поисковики обнаружили уже пять солдатских медальонов. Удалось опознать и фрагменты найденного танка. Подробности сообщаются в группе «Военно-исторический центр СЗФО» в соцсети «ВКонтакте» 8 июня.
«Сегодня обнаружено 5 солдатских медальонов, один частично прочитан. В 20 метрах от захоронения обнаружено место гибели танка Т-34. Танк уничтожен внутренним взрывом, среди обломков большое количество танковых боеприпасов и останки членов экипажа. Место гибели боевой машины также подверглось воздействию тяжёлой инженерной техники, крупные фрагменты, скорее всего, сданы в металлолом», — говорится в сообщении. Уточняется, что захоронение было сделано зимой 41 года.
Поисковые работы продолжатся 9 июня.
СК возбудил уголовное дело против компании, раскопавшей во время работ останки погибших в ВОВ. По данным следствия, сотрудники ООО «Эврика», «проводя земельные работы, обнаружили костные останки, указывающие на захоронение времен Великой Отечественной войны, однако работы не приостановили», — говорится в сообщении ведомства.
Несмотря на то, что в компании знали о неучтённом захоронении воинов, погибших в Великой Отечественной войне, отмечает ведомство, земляные работы были продолжены, вывозили грунт, в котором были непогребённые останки. «Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений», — резюмировали в СК.
«Эврика», согласно информации на сайте, развивает складской комплекс в Тельмана площадью 6 000 квадратных метров, отмечает 47news.