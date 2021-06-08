На месте предположительно разрытого бульдозером воинского захоронения времен ВОВ в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области поисковики обнаружили уже пять солдатских медальонов. Удалось опознать и фрагменты найденного танка. Подробности сообщаются в группе «Военно-исторический центр СЗФО» в соцсети «ВКонтакте» 8 июня.



«Сегодня обнаружено 5 солдатских медальонов, один частично прочитан. В 20 метрах от захоронения обнаружено место гибели танка Т-34. Танк уничтожен внутренним взрывом, среди обломков большое количество танковых боеприпасов и останки членов экипажа. Место гибели боевой машины также подверглось воздействию тяжёлой инженерной техники, крупные фрагменты, скорее всего, сданы в металлолом», — говорится в сообщении. Уточняется, что захоронение было сделано зимой 41 года.