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На месте воинского захоронения в Ленобласти подняли уже пять медальонов погибших в ВОВ. Танк Т-34 нашли вместе с экипажем

На месте предположительно разрытого бульдозером воинского захоронения времен ВОВ в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области поисковики обнаружили уже пять солдатских медальонов. Удалось опознать и фрагменты найденного танка. Подробности сообщаются в группе «Военно-исторический центр СЗФО» в соцсети «ВКонтакте» 8 июня.

«Сегодня обнаружено 5 солдатских медальонов, один частично прочитан. В 20 метрах от захоронения обнаружено место гибели танка Т-34. Танк уничтожен внутренним взрывом, среди обломков большое количество танковых боеприпасов и останки членов экипажа. Место гибели боевой машины также подверглось воздействию тяжёлой инженерной техники, крупные фрагменты, скорее всего, сданы в металлолом», — говорится в сообщении. Уточняется, что захоронение было сделано зимой 41 года.

Поисковые работы продолжатся 9 июня.

СК возбудил уголовное дело против компании, раскопавшей во время работ останки погибших в ВОВ. По данным следствия, сотрудники ООО «Эврика», «проводя земельные работы, обнаружили костные останки, указывающие на захоронение времен Великой Отечественной войны, однако работы не приостановили», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на то, что в компании знали о неучтённом захоронении воинов, погибших в Великой Отечественной войне, отмечает ведомство, земляные работы были продолжены, вывозили грунт, в котором были непогребённые останки. «Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений», — резюмировали в СК.

«Эврика», согласно информации на сайте, развивает складской комплекс в Тельмана площадью 6 000 квадратных метров, отмечает 47news.

55-я армия, которой с ноября 1941 года командовал бывший начальник артиллерии фронта Владимир Петрович Свиридов, не раз пыталась наступать на участке противотанкового рва в районе посёлка Красный Бор в Тосненском районе Ленинградской области. Этот участок ветераны впоследствии прозвали «могилой Ленфронта». Бои там шли не менее кровопролитные, чем на Невском пятачке. Штаб Ленинградского фронта считал, что здесь войска имели шанс на прорыв блокады.

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Комментарии (12)

TU104
Вот оне путинские дети и внуки ! Воспитали их в школах.
TU104
Господи, ну и сволота выросла, судя по комментам.
265868215
Вроде по закону если за могилой 20 лет не ухаживали , она считается не занятой . Ну медальоны собрали и хорошо - отдайте в военкомат , захотят найдут и известят родственников.
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