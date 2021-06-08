Два сообщения о наказаниях для чиновников за проступки, связанные с природными богатствами, поступили из разных регионов России за последние часы. Глава Бурятии Алексей Цыденов получил штраф от МЧС во время отдыха на природе. В Челябинске двое чиновников лишились работы после того, как в городе спилили высаженную ещё в 1905 году даурскую лиственницу.
О своём трёхдневном майском отпуске Цыденов рассказал 7 июня в Instagram. «Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Всё правильно!» — написал Цыденов. Судя по фотографиям, он готовил на огне мясо и получил штраф размером 3 тысячи рублей. Он добавил, что с потеплением увеличивается угроза пожаров.
В Челябинске в центре города спилили три погибших дерева, это были две сибирские ели и лиственница даурская — одна из трёх оставшихся исторических даурских лиственниц, посаженных в 1905 году. Работы выполнило МБУ «Геоцентр» на основании акта обследования зеленых насаждений. По факту спила была проведена служебная проверка.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию, после проверки двое чиновников были уволены. «В результате проверки принято решение расторгнуть трудовые договоры с Константином Антроповым, руководителем муниципального бюджетного учреждения "Геоцентр", и Владимиром Жучковым, руководителем муниципального казенного учреждения "Административно-техническая инспекция"», — прокомментировал начальник управления информации администрации города Владимир Сафонов.
В этом и других районах города будут высажены новые даурские лиственницы высотой около двух метров.