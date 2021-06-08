Два сообщения о наказаниях для чиновников за проступки, связанные с природными богатствами, поступили из разных регионов России за последние часы. Глава Бурятии Алексей Цыденов получил штраф от МЧС во время отдыха на природе. В Челябинске двое чиновников лишились работы после того, как в городе спилили высаженную ещё в 1905 году даурскую лиственницу.



О своём трёхдневном майском отпуске Цыденов рассказал 7 июня в Instagram. «Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Всё правильно!» — написал Цыденов. Судя по фотографиям, он готовил на огне мясо и получил штраф размером 3 тысячи рублей. Он добавил, что с потеплением увеличивается угроза пожаров.