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Арестованный экс-глава «Открытой России» Андрей Пивоваров получил новое дело за то, что не внес «Открытый Петербург» в список иноагентов

Против бывшего главы ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация объявлена нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова возбудили административное дело. Как 7 июня сообщает в телеграм-канале его команда, Пивоварову грозит ответственность за невнесение признанной иностранным агентом некоммерческой организации «Открытый Петербург» в соответствующий список.

«Дело по ч. 1 ст. 19.34 КоАП (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента) поступило в Василеостровский суд Санкт-Петербурга 2 июня, в день ареста Андрея в Краснодаре. По этой статье политику может грозить штраф до 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Суд в Краснодаре 2 июня принял решение арестовать Пивоварова на два месяца. Об аресте ходатайствовало следствие. «Не имеет постоянного места жительства в Краснодаре, возраст и заболевания позволяют меру пресечения в виде заключения под стражей. Может скрыться и продолжить заниматься деятельностью против основ конституционного строя и безопасности», — заявил следователь. Сам Пивоваров подчеркнул, что скрываться не планировал, а до задержания к нему даже никто не обращался.

Андрея Пивоварова вечером 31 мая сняли с рейса Петербург — Варшава уже после прохождения таможни. После задержания в Пулково его доставили в СК, а затем отвезли на «безотлагательный обыск». Сегодня его этапировали в Краснодар, поскольку уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ) было возбуждено в этом регионе. В СК заявили, что Пивоваров якобы пытался скрыться. Сам политик говорит, что до задержания к нему никто не обращался.

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Комментарии (3)

Igor_VS
К сожалению законы пишутся так, что допускают произвольную трактовку. Приходит в ум, что это делается сознательно.
Trurl
Закон, имеющий обратную силу - изобретение российского правосудия! Сокрушительный удар по римскому праву и здравому смыслу!
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