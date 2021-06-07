Арестованный экс-глава «Открытой России» Андрей Пивоваров получил новое дело за то, что не внес «Открытый Петербург» в список иноагентов

Против бывшего главы ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация объявлена нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова возбудили административное дело. Как 7 июня сообщает в телеграм-канале его команда, Пивоварову грозит ответственность за невнесение признанной иностранным агентом некоммерческой организации «Открытый Петербург» в соответствующий список.
«Дело по ч. 1 ст. 19.34 КоАП (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента) поступило в Василеостровский суд Санкт-Петербурга 2 июня, в день ареста Андрея в Краснодаре. По этой статье политику может грозить штраф до 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Суд в Краснодаре 2 июня принял решение арестовать Пивоварова на два месяца. Об аресте ходатайствовало следствие. «Не имеет постоянного места жительства в Краснодаре, возраст и заболевания позволяют меру пресечения в виде заключения под стражей. Может скрыться и продолжить заниматься деятельностью против основ конституционного строя и безопасности», — заявил следователь. Сам Пивоваров подчеркнул, что скрываться не планировал, а до задержания к нему даже никто не обращался.