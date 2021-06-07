Американские учёные: Генетический признак SARS-CoV-2 говорит о его искусственном происхождении

Генетическая особенность вируса SARS-CoV-2 с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение, поскольку он имеет последовательность геномов, которая отличается от коронавируса естественного происхождения. К такому выводу пришли доктор медицины Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер, чья статья была опубликована 7 июня в газете The Wall Street Journal.

«Фактически в целом классе коронавирусов, включая CoV-2, в естественной среде никогда на была выявлена такая комбинация геномов CGG-CGG, — пишут учёные (цитата по ТАСС). — А это означает, что обычный метод приобретения вирусами новых навыков, именуемый рекомбинацией, здесь неприменим. Вирус просто не в состоянии перенять такую последовательность у другого вируса, если ни один другой вирус ею не обладает».