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Американские учёные: Генетический признак SARS-CoV-2 говорит о его искусственном происхождении

Генетическая особенность вируса SARS-CoV-2 с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение, поскольку он имеет последовательность геномов, которая отличается от коронавируса естественного происхождения. К такому выводу пришли доктор медицины Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер, чья статья была опубликована 7 июня в газете The Wall Street Journal.

«Фактически в целом классе коронавирусов, включая CoV-2, в естественной среде никогда на была выявлена такая комбинация геномов CGG-CGG, — пишут учёные (цитата по ТАСС). — А это означает, что обычный метод приобретения вирусами новых навыков, именуемый рекомбинацией, здесь неприменим. Вирус просто не в состоянии перенять такую последовательность у другого вируса, если ни один другой вирус ею не обладает».

Одной из версий происхождения нового коронавируса, вызвавшего пандемию, называлась утечка из лаборатории китайского Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые съездили в Ухань, наиболее вероятной версией распространения опасной инфекции называют передачу вируса от диких животных через промежуточное звено.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы «утечке» вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также Центр по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты ВОЗ выяснили, что новый коронавирус не мог передаться от летучей мыши человеку напрямую.

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Комментарии (3)

mynine
Статья была опубликована никак не в научном журнале, где она обязана был быть ))
Обычно это говорит о том что ее попросту либо никуда не взяли из-за крайне низкого качества, либо сами авторы прекрасно понимали что им ничего не светит, а вот для хайпа WSJ это подходящее место ))
lamer
Интересно, а что по этому поводу думает Лоза?
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