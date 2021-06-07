Американские учёные: Генетический признак SARS-CoV-2 говорит о его искусственном происхождении

Генетическая особенность вируса SARS-CoV-2 с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение, поскольку он имеет последовательность геномов, которая отличается от коронавируса естественного происхождения. К такому выводу пришли доктор медицины Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер, чья статья была опубликована 7 июня в газете The Wall Street Journal.
«Фактически в целом классе коронавирусов, включая CoV-2, в естественной среде никогда на была выявлена такая комбинация геномов CGG-CGG, — пишут учёные (цитата по ТАСС). — А это означает, что обычный метод приобретения вирусами новых навыков, именуемый рекомбинацией, здесь неприменим. Вирус просто не в состоянии перенять такую последовательность у другого вируса, если ни один другой вирус ею не обладает».
Одной из версий происхождения нового коронавируса, вызвавшего пандемию, называлась утечка из лаборатории китайского Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые съездили в Ухань, наиболее вероятной версией распространения опасной инфекции называют передачу вируса от диких животных через промежуточное звено.