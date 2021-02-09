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Эксперты ВОЗ: новый коронавирус не мог передаться от летучей мыши человеку напрямую. Под подозрением хорьковый барсук и кролик

Международная экспертная группа ВОЗ пришла к выводу, что новый коронавирус не мог передаться человеку от летучей мыши напрямую, а только через некий промежуточный вид. Об этом 9 февраля в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях ВОЗ, рассказал глава миссии ВОЗ в Ухане, эксперт организации по зоонозным инфекциям Питер Бен Эмбарек.

Чтобы выявить «недостающее звено», было проведено 27 800 обследований животных на фермах в 31 провинции Китая. Однако тесты свиней, коров, коз, цыплят и гусей были отрицательными. Также ученые исследовали 50 тысяч образцов, полученных от диких животных. Пока «виновник» не найден, но эксперты ВОЗ отметили, что на Уханьском рынке Хуанань торговали видами, которые очень восприимчивы к коронавирусу. В частности, были названы кролики и хорьковый барсук. Также внимание экспертов привлекло то, что на некоторых фермах, где выращивались животные на продажу, обнаружили летучих мышей — носителей связанных с SARS-CoV-2.

Ранее заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, который представляет в группе экспертов ВОЗ в Китае нашу страну, рассказал «Фонтанке», почему ученым важно максимально подробно обследовать диких животных в регионе первоначального распространения нового коронавируса.

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
Фермы, рынки обследовали, ничего не нашли. А не пробовали поискать в лабораториях Уханьского института вирусологии? Того самого, что специализируется на исследовании «наиболее опасных патогенов», включая специфические вирусы, переносимые летучими мышами.
AGP
О, как! Летучие мыши были, норки были, до того даже кошаков подозревали. Теперь за кролей с барсуками возьмутся, хана им.
Эксперты ВОЗ = британские учёные?
Иванов Ив Ив
Недостающее звено - офисные хомячки. Истинно так.
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